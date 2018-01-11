Haftalık uygun fiyatlı aktüel ürünleriyle dikkat çeken BİM her hafta satışa çıkarttığı aktüel ürünleriyle pek çok kişinin dikkattini çekmeyi başarıyor. Daha önce pek çok kez bilgisayar, tablet, Star Wars ürünleri, Batman ürünleri, iPhone ve Apple aksesuarlarını uygun fiyat etiketiyle satışa sunan BİM Sony’nin sevilen oyun konsolu olan PlayStation 4 ve PlayStati on 4 Slim’i piyasanın altında bir fiyata satışa çıkartmıştı.

Yaptığı bu indirimlerle kullanıcıların yüzünü güldüren BİM 19 Ocak Cuma günü içinde FIFA 2018 oyunuyla birlikte 500 GB’lık PlayStation 4 Slim’i 1299 TL’den satışa sunacak. Sony’nin yeni PlayStation 4 modellerinden olan PlayStation 4 Slim’in 1299 TL gibi biraz yüksek bir fiyattan satışa sunulmasın nedeni ülkemizde yaklaşık 345 TL’den satışa sunulan FIFA 2018 oyunu.

500 GB’lık PlayStation 4 Slim 2 Yıl Garantiyle Geliyor!

Elbette ki PlayStation 4 Slim ve FIFA 2018 oyununa daha uygun bir fiyata sahip olabilmek mümkün ancak 2 yıl garantili olan 500 GB’lık PlayStation 4 Slim’in yanında bir adet PlayStation 4 oyun kontrolcüsü, futbol severlerin vazgeçilmez oyunlarından olan FIFA 2018 oyunu ve 14 günlük PlayStation Plus üyeliğini bu fiyattan bulabilmek oldukça zor. Üstelik kredi kartlarına vade farksız 6 taksit seçeceği de bulunuyor.

Eğer ki yakın zamanlarda PlayStation 4 Slim almayı düşündüyseniz 19 Ocak 2018’de BİM mağazalarına uğrayıp bu kampanyadan yararlanabilirsiniz.

KaydetKaydet

KaydetKaydet