BİM 1 şubatta Playstation 4 500 GB ve Oyun hediyeli modelini 1.999 TL’ye satışa sunacak.

Hediye olarak verdiği oyun da geçtiğimiz aylarda tanıtılan Red Dead Redemption oyunu. Sadece bu oyunun fiyatı 300 TL’den başlıyor. Yani Playstation 4 (500 GB) size 1.700 TL’ye geliyor.

Ayrıca PS4’ü 6 taksit imkanıyla da alabiliyorsunuz. 2 yıl yetkili satıcı garantisi de bulunuyor.

Tabii oyun konsolunun tek kollu olarak satışa sunulduğunu da belirtelim. BİM’in 1 Şubat Aktüel ürünler kataloğunda ayrıca Trust oyuncu kulaklığı, Fakir buharlı ütü ve pek çok mutfak ürünü de yer alıyor.