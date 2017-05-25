Bim’den uygun fiyata PS4 Slim!

Cep telefonu, oyun konsolu ve pek çok elektronik cihazları uygun fiyata satışa sunmasıyla bilinen BİM, şimdi ise PlayStation 4 Slim‘i 1000 TL gibi yine uygun bir fiyata veriyor.

Star Wars ürünlerinden iPhone 7’ye PS4 oyun konsolundan akıllı televizyonlara kadar pek çok ürünü BİM sayesinde ucuza alma fırsatı yakaladık. Daha önce PS4 oyun konsolunu 1000 TL gibi bir fiyata satışa sunmuştu. Kaçıranlar için tekrar bir fırsat var ve hatta daha yeni sürümü Playstation 4 Slim versiyonunu satışa sundu.

Playstation 4 Slim oyun konsolunu 2 haziran 2017 gününden itibaren BİM mağazalarında bulabilirsiniz. Unutmayın her mağazaya sınırlı sayıda ulaşacağı için erkenden gidip sıraya girmeyi öneriyoruz.

Bu arada BİM’de satılacak olan PlayStation 4 Slim modelinin dahili hafızası 500 GB ve pakette sadece 1 tane joystick (oyun kolu) çıkıyor. Ayrıca cihazı anlaşmalı kredi kartları ile taksitle alma imkanınız da bulunuyor.

Bir hatırlatma da garanti kapsamı için yapalım. Cihazın garantisi Sony Türkiye’yi kapsamıyor. Bu ne anlama geliyor; yani ürününün bozulduğunda ya da arızalandığında Sony Türkiye garanti kapsamında olmayacak, Sony mağazalarına ya da servislerine getiremiceksiniz. İthal eden firmaya götürmeniz istenecek.