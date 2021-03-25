Ana Sayfa İpucu Binance Para Yatırma (Komisyonsuz)

Binance Para Yatırma (Komisyonsuz)

Binance hesabınıza hiçbir komisyon ücreti ödemeden en kolay para yatırma sistemini anlatıyoruz.

Selin Polat

-

0

En popüler kripto para borsası Binance‘a nasıl para yatırılır? üstelik 0 komisyon, yani hiçbir ücret ödemeden para yatırma yöntemini detaylı anlatıyoruz.

Bu makaleyi okuyorsanız Binance’ın global hesabını kullanıyorsunuz demektir. Ya da Binance Türkiye hesabınızı kullanıyor fakat hesabınıza nasıl para aktaracağınızı bilmiyorsunuz. Bu makale tam size göre.

Öncelikle Binance hesabınıza nasıl Türk Lirası yatırırsınız ondan kısaca bahsedip görsellerle anlatmak istiyorum. Bugün itibari ile Android kullanıcısıysanız malesef henüz binance türkiye uygulaması çıkmadığından bu yöntem ile para yatıramazsınız. Dilerseniz Binance TR adresinden aynı işlemleri deneyerek para yatırabilirsiniz.

İlk önce Binance global hesabımıza giriş yapıyoruz. Daha sonra App Store’den Binance TR uygulamasını indirip giriş yapıyoruz. Giriş yaparken Binance Global hesabınızı kullanabilirsiniz. (QR kod ya da kullanıcı adı ve parola ile).

Daha sonra sağ alt tarafta yer alan Cüzden menüsüne giriyoruz. Buradan Yatırma’ya tıklıyoruz ve hemen sağda yer alan Türk Lirası tabına geliyoruz.

Para birimi listesinden TRY’yi seçip ilerliyoruz.

Eğer Ziraat ya da Vakıfbank’ta hesabınız varsa onlardan birini seçiyorsunuz, yoksa en altta yer alan diğer bankalar EFT’yi seçebilirsiniz.

Bu ekranda size Hesap adı ve IBAN karşılıyor. Buradaki bilgiler doğrultusunda internet bankacılığını kullanarak ödeme yapabiliyorsunuz.

Unutmayın ki Binance hesabınızdaki isim ve bankanızdaki isim aynı olmalı. Aksi halde ödeme yapamazsınız!

Bundan sonraki süreçte yaptığınız ödeme Binan TR hesabınıza Türk Lirası olarak geçecek. Dİlerseniz buradan alım satım işlemleri yapabilirsiniz. Ya da buradaki paranızı USDT yani Tether’a çevirerek Binance Global hesabınıza transfer edebilirsiniz.

Bu konu hakkında soru ve yorumlarınızı aşağıdaki alanı kullanarak iletebilirsiniz.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

İpucu

Binance Para Yatırma (Komisyonsuz)

En popüler kripto para borsası Binance'a nasıl para yatırılır? üstelik 0 komisyon, yani hiçbir ücret ödemeden para yatırma yöntemini detaylı anlatıyoruz.Bu makaleyi okuyorsanız Binance'ın...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Motorola Moto G100 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Geçen yıl Motorola bize Snapdragon 800 serisi işlemcili bir Moto G telefon sözü verdi. Bugün ise, Snapdragon 870 tarafından desteklenen bir akıllı telefon olan...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Motorola Moto G50 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Motorola, küresel pazarlarda amiral gemisi Moto G100'ü piyasaya sürdü. Bununla birlikte, şirket ayrıca bir bütçe 5G akıllı telefon olan Moto G50'yi de pazara getirdi....
Devamını Oku
Akıllı Telefon

iPhone 13’ün Ön Tasarımı Sızdırıldı – Kulaklık Girişi Yer Değiştirdi!

Apple iPhone 12 serisinin lansmanından önce bile, iPhone 13 cihazları hakkında çok erken birkaç rapor gördük. O zamandan beri, yeni nesil iPhone telefonlar sık...
Devamını Oku
İnceleme

Vivo iQOO Z3 Ön İncelemesi

iQOO bütçe oyun odaklı akıllı telefonu iQOO Z3'ü piyasaua sürdü. Cihaz, Snapdragon 768G 5G yonga seti, 180Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip LCD ekran gibi...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014