Binance Para Yatırma (Komisyonsuz)

En popüler kripto para borsası Binance‘a nasıl para yatırılır? üstelik 0 komisyon, yani hiçbir ücret ödemeden para yatırma yöntemini detaylı anlatıyoruz.

Bu makaleyi okuyorsanız Binance’ın global hesabını kullanıyorsunuz demektir. Ya da Binance Türkiye hesabınızı kullanıyor fakat hesabınıza nasıl para aktaracağınızı bilmiyorsunuz. Bu makale tam size göre.

Öncelikle Binance hesabınıza nasıl Türk Lirası yatırırsınız ondan kısaca bahsedip görsellerle anlatmak istiyorum. Bugün itibari ile Android kullanıcısıysanız malesef henüz binance türkiye uygulaması çıkmadığından bu yöntem ile para yatıramazsınız. Dilerseniz Binance TR adresinden aynı işlemleri deneyerek para yatırabilirsiniz.

İlk önce Binance global hesabımıza giriş yapıyoruz. Daha sonra App Store’den Binance TR uygulamasını indirip giriş yapıyoruz. Giriş yaparken Binance Global hesabınızı kullanabilirsiniz. (QR kod ya da kullanıcı adı ve parola ile).

Daha sonra sağ alt tarafta yer alan Cüzden menüsüne giriyoruz. Buradan Yatırma’ya tıklıyoruz ve hemen sağda yer alan Türk Lirası tabına geliyoruz.

Para birimi listesinden TRY’yi seçip ilerliyoruz.

Eğer Ziraat ya da Vakıfbank’ta hesabınız varsa onlardan birini seçiyorsunuz, yoksa en altta yer alan diğer bankalar EFT’yi seçebilirsiniz.

Bu ekranda size Hesap adı ve IBAN karşılıyor. Buradaki bilgiler doğrultusunda internet bankacılığını kullanarak ödeme yapabiliyorsunuz.

Unutmayın ki Binance hesabınızdaki isim ve bankanızdaki isim aynı olmalı. Aksi halde ödeme yapamazsınız!

Bundan sonraki süreçte yaptığınız ödeme Binan TR hesabınıza Türk Lirası olarak geçecek. Dİlerseniz buradan alım satım işlemleri yapabilirsiniz. Ya da buradaki paranızı USDT yani Tether’a çevirerek Binance Global hesabınıza transfer edebilirsiniz.

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