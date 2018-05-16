Sanal para birimlerine gösterilen ilgi son günlerde düşmeye başladı. 20 bin dolarları gören Bitcoin’in 6 bin dolarlara kadar gerilemesinin bundan etkisi oldukça fazla. Her ne kadar son dönemde sanal para birimleri yeniden yükselişe geçse ve bu alanda yeni akıllı telefon yatırımları görüyor olsak da sanal para birimlerini için ilginç kararlar gelmeye devam ediyor. Son olarak Google ve Facebook gibi devlerin sanal para konusunda yeni kararlarla gündeme geldiğini gördük. Hem Google hem de Facebook sanal para reklamlarını yasakladığını duyurmuştu. Şimdi ise Microsoft’un resmi arama motoru olan Bing tarafından benzeri bir karar açıklandı. Buna göre bir yasaklama kararı daha karşımıza çıktı.

Bing Sanal Para Birimlerini Yasaklıyor

Son kararı Microsoft aldı. Google ve Facebook’un yasaklama kararlarından sonra açıklanan karara göre Bing arama motorunda da artık sanal para birimlerinin reklamları gösterilmeyecek. Sanal para birimlerine ait olan reklamların gösterilmemesindeki en büyük neden ise reklamların bir aldatmaca olarak değerlendirilmesi.

Kullanıcıların bu kadar riskli bir sektör olan sanal para birimi sektörüne özendirilmesinin önüne geçmek isteyen Microsoft’un arama motorundan tamamen reklamları kaldıracağından söz ediliyor.

Reklamların ne zaman kaldırılacağı konusunda da önemli bilgiler verildi. Buna göre Bing arama motorundan reklamlar bir hafta içerisinde kaldırılacak. Reklamların kaldırılmasının ardından benzeri platformlar içinde aynı kararların gelmesi bekleniyor.

Sanal para birimi reklamlarının Microsoft arama motoru tarafından da kaldırılmasının ardından sanal para birimlerinde değer düşüşünün yaşanıp yaşanmayacağı da merak konusu oldu. Şimdilik bu konuda bir açıklama yapılmış değil. Ancak benzeri kararların gelmesi sanal para birimlerine güvenin daha da azalmasına ve sanal para birimlerinin değerinin düşmesine neden olacaktır. Benzeri adımlar gelmeye devam ettikçe haberimizi güncelleyeceğiz.