Bir Efsanenin Dönüşü Nokia 3310 Özellikleri Satış Fiyatı

Akıllı telefon modelleri ile yeniden pazara giriş yapan Nokia, MWC 2017 kapsamında yeni bir seri tanıtımı daha yaptı. Nokia 5, Nokia 3 derken teknoloji devinin son hamlelerinden biri ise efsane seri olan Nokia 3310 oldu. Daha önce akıllı telefon modeli değil eski serilerin yenilenmiş modeli olarak çıkış yapacağı konuşulan yeni seri akıllı telefonun tanıtımıyla beraber tüm özelliklerde netlik kazandı.

Nokia 3310 Tanıtımından Sonra Ortaya Çıkan Tüm Özellikler

MWC 2017 etkinliğinde tanıtılan yeni seri Nokia 3310 telefonun tüm özelliklerine daha detaylı olarak bakalım.

Nokia 3310 Tasarım İle Beraber Geliyor

Tasarım konusunda son serinin eski modellere göre çok daha hafif, çok daha şık bir model olduğunu belirtelim. Sadece 79 gram ağırlığında olan yeni seri akıllı telefonların 115.6 mm boyu ve 12 mm kalınlığı dikkat çekiyor. Aslında bu kalınlık değeri akıllı telefonlara göre çok yüksek bir değer olarak gösterilebilir fakat Nokia 3310 serisine göre çok daha düşük bir değer. Son olarak tabi ki ekranların hemen altında bir tuş takımının da geldiğini ekleyelim.

Renk Seçenekleri: Renk seçenekleri konusunda yeni modelin sarı, yeşil, lacivert renk modelleri karşımıza çıkıyor. Parlak renk tasarımı ile beraber model beklenenin çok daha üstünde şık bir görüntüye sahip olmuş durum.

Ekran Özellikleri

Nokia 3310 serisinin ekran özellikleri de en çok merak edilen konulardan bir tanesi olarak karşımıza çıkmıştı. Bu noktada da beklentilerin dışında bir model ile karşılaşmadık. Bu seride de 2.4 inç ekranlar karşımıza çıkıyor ve ekranların özelliği QVGA olarak karşımıza gelmekte. Tabi ki artık Nokia 3310 ekranlarının da renklediğini de belirtelim.

Nokia 3310 Teknik Özellikler

Teknik özelliklerden bahsedecek olursak Nokia Series 30+ işletim sistemi karşımıza çıkıyor. Aslında Android ile gelebileceği iddiaları da gündem olmuştu fakat tanıtımdan sonra Nokia 3310 serisinin Nokia Series 30+ işlemcilere sahip olacağı da kesinleşmiş oldu. Arka kısımda sadece 2 MP değerinde bir kamera barındıracak olan modelin LED flaş desteği sunduğu da açıklandı.

Şu an için 32 GB SD kart desteği bulunduğu da açıklanan modelin sonunda 3.5 mm girişleri ve Bluetooth destekleri de ortaya çıkmış durumda. Fakat belirtelim sadece Opera Mini internet tarayıcısı kullanılabiliyor. Yani her ne kadar efsane olmuş yılan oyunu ile beraber gelse de telefonun günlük kullanım için akıllı telefonlardan epey bir geri kaldığını söylemek gerekiyor. Pil süresi olarak ise 22 saat konuşma ve 30 gün bekleme gibi bir rekor durumu söz konusu.

Nokia 3310 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Çıkış tarihi için yapılan açıklamada yılın ikinci çeyreği gösterilen telefonun satış fiyatı konusunda da bazı açıklamalar yapıldı. Bu konuda yapılan açıklamalarla beraber modelin fiyatının sadece 52 dolar olduğunu belirtelim.