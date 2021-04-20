Birçok Özelliğe Sahip Apple AirTag Satışa Sunuldu!

Apple bugünki etkinliğinde yeni Apple AirTag’ini de piyasaya sürdü. AirTag, konumunu Apple’ın Find My uygulamasına bildirmek için yerleşik Ultra Geniş Bant teknolojisine sahip küçük ve hafif bir izleyici olarak satışa sunuldu.

AirTag, IP67 suya ve toza dayanıklı bir hoparlöre ve kullanıcı tarafından değiştirilebilen bir CR2032 standart piline sahip ve bir yıldan fazla dayanıklılık da sunuyor.

AirTag, iPhone 11 ve 12 serilerindeki Apple’ın Find My uygulamasına bağlanarak, izleyicinin bir haritada bilinen son konumunu gösteriyor. Bluetooth menzilindeyse telefonu veya Siri’yi kullanarak çaldırabiliyorsunuz.

AirTag yakında değilse, yerleşik U1 çipi ve Ultra Geniş Bant teknolojisinin bir kombinasyonu kullanılarak izlenebiliyor. Apple bunu Hassas Bulma olarak adlandırıyor ve kamera, ARKit, ivmeölçer ve jiroskoptan gelen girdileri kullanıyor.

Ayrıca AirTag’i kayıp olarak ayarlayabilirsiniz ve Find My uygulamasıyla (Bul ağını destekleyen ve Ultra Geniş Bandı kısıtlamayan bir ülkede) başka bir iPhone’un menziline girerse, iletişim bilgilerinizle birlikte bilgilendiriliyor.

Samsung Galaxy SmartTag Plus gibi, AirTag de konumunu güncellemek için diğer telefonları anonim ve güvenli bir şekilde kullanabiliyor. Bu ürün de diğerleriyle birlikte 30 Nisan’da satışa sunulacak ve 29 dolar fiyatla piyasada yerini alacak.