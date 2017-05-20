Birinci nesil Samsung Gear 360 fiyatı düştü

Birinci nesil Samsung Gear 360 modeli şu anda Amerika’da 170 doların altında bir fiyat etiketi ile satılıyor.

Geçen yıl piyasaya çıkan ilk nesil Samsung Gear 360, şu an Amerika’daki indirimli fiyatlarla satılmaktadır. Birden fazla üçüncü taraf perakendeci, resmi fiyatından yaklaşık % 50 daha düşük olan 170 doların altında listeye koydu.

Özellikle, Amazon ve B & H Photo sırasıyla 168.29 $ ve 168.55 $ fiyatla Samsung Gear 360 fotoğraf makinesini sunuyor. Bazı yerlerde cihaz ilk fiyatı olan 349.99 dolar karşılığında hâlâ satılıyor. İndirimin ne zaman sona ereceği hakkında şu anda bir bilgi yok, bu nedenle teklifi kullanmak isteyenlerin hızlı davranmaları gerekebilir.

Not: indirimin diğer ülkelerde çıkıp çıkmayacağı belli değil!