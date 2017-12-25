Yatırımcıların yeni gündemi artık sanal para birimleri haline geldi. Dolar, Euro, Altın gibi yatırım araçları bir yana, artık sanal para birimlerinin bir hayli konuşulmaya başladığını ve yatırım konusunda da rekor kazançları getiren sistemler olmaya başladığını gördük. Bu konuda ilk öne çıkan sanal para birimi ise Bitcoin olarak karşımıza çıkıyor. Çıktığı yıllardan bu yana sürekli olarak yükselme eğilimi içerisinde olduğunu gördüğümüz sanal para birimlerinin, en son 20 bin dolar gibi değerlere ulaşması da yatırımcıların bu alana daha fazla yönelmesini sağlamış oldu. Fakat son haftalarda durum tersine dönmeye başladı.

Bitcoin Düşüş Eğiliminde

20 bin dolar gibi bir seviyeyi gördükten sonra, sanal para biriminin ani bir düşüş içerisine girdiğini gördük. Rüzgar bir anda tersi yöne ilerlemeye başladı. Sürekli yükseliş eğiliminde olan sanal para biriminin son olarak 11 dolara kadar düştüğü görülmüştü. 20 bin dolar değerinden 11 dolarına kadar çakılma olması, Bitcoin yatırımcılarını da epey bir zorlamaya başladı.

Son olarak iki gün önce sanal para biriminin haftalık çöküşten biraz daha toparlanma eğilimi içerisine girdiği görülmüştü. 11 bin dolar seviyesinden sonra tekrar 15 bin dolar değerine kadar çıkmayı başaran sanal para birimi, yeniden rekorlara doğru mu gidiyor derken dalgalanmalar yeniden yaşanmaya başladı. 2 gün önce 15 bin dolar seviyesine çıkan sanal para biriminin, şu an yeniden düşüş yaşadığı ve 13 bin dolar seviyelerine kadar düştüğü açıklandı.

Şimdilerde 13 bin dolar seviyelerinde seyreden Bitcoin sanal para biriminin, hala düşüş eğilimi içerisinde olduğu görülüyor. Aslında tahminlere göre söz konusu sanal para biriminin yükselişe yeniden geçmiş olması bekleniyordu. 17 bin dolara kadar çıkması beklenen sanal para biriminin, yeniden düşüş eğilimi içerisine girmesi ise kafaları bir hayli karıştırmış oldu.

Tüm bu değerlendirmelere baktığımız zaman Bitcoin yatırımcılığının çok daha riskli ve çok daha zorlu bir yatırım aracı olduğu konuşulmaya başlandı. Söz konusu sanal para biriminin gelecekteki durumunun neler olacağı ise hala merak konusu. Şu an bile net bir yorum yapmak pek mümkün değil gibi duruyor.