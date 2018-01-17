Sanal para birimlerinin atası olarak bildiğimiz Bitcoin, kısa sürede yakaladığı değeriyle beraber dünyanın gündemine oturmuştu. Sadece geçtiğimiz ay içerisinde yakaladığı yükseliş bile sanal para biriminin alanında lider olmasını, aynı zamanda yatırımcıların ilgi odağı haline gelmesine neden olmuştu.

Bir dönem 20 bin dolara kadar çıkan ve yatırımcısına bir hayli para kazandıran sanal para biriminin, şimdilerde ise en kötü dönemlerini geçirdiği görülüyor. Öyle ki Bitcoin sanal para biriminde son yaşanan dalgalanmayla beraber, son zamanların en düşük değerleri görülmeye başlandı. Düşüşün nedeni ise açık.

Bitcoin Neden Düşmeye Başladı?

Sanal paranın düşmesinin nedeni, bazı ülkelerin yaptıkları baskılar olarak gösterilebilir. Sanal paranın karar para aklama konusunda kullanılması, bunun yanı sıra yasa dışı işlerde de sanal para birimlerinden yararlanılıyor olması, ülkeleri harekete geçirmiş gibi gözüküyor. Alınan kararlarla beraber sanal para birimlerinin belli sınırlamalarla beraber kontrol altında tutulmaya çalışıldığı belirtiliyor. İlk olarak Güney Kore tarafından gelen açıklamalar, hemen sonrasında ise Çin tarafından gelen açıklamalar Bitcoin sanal para birimin ve diğer sanal paraların sınırlandırılacağını gösteriyordu.

Yükselişine ve rekor değerlerine çıkmasında bir otoriteye sahip olmaması neden gösterilen para birimleri için büyük ülkelerin olumsuz açıklamalar yapması ve sınırlandırmalara gitmesi değerlerin altüst olmasına yetti. Sanal paranın bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceği konusunda da bilgiler yok.

Bitcoin şu an için 10.467 dolar seviyesinde işlem görüyoruz. Bundan sonra ne olur bilinmez ama sadece bu değerler bile rekor bir düşüşün göstergesi. Neredeyse bir ay içerisinde elde edilen değer, şimdilerde bir anda kaybolmuş gibi gözüküyor. Üstelik bu durum sadece Bitcoin sanal para birimi için de geçerli değil.

Bunun dışında diğer sanal para birimlerinde de büyük ölçüde bir düşüş söz konusu. Doğrudan sistemi etkileyen açıklamalar yapılması, tüm sanal para birimleri için aynı durumun geçerli olmasına neden oluyor. Konu hakkında bir açıklama geldiği zaman haberimizi güncelleyeceğiz ancak şu an için düşüşün devam edeceği beklentisi var. Önemli olan bu düşüş süresinin ne kadar olacağı noktası. Bakalım gelişmeler neler olacak.