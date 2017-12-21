Sanal para birimlerinin atası olarak tanımaya başladığımız Bitcoin, bu sene en çok konuşulan yatırım araçlarından biri oldu. Sanal para birimi olarak karşımıza çıkmasına rağmen, real piyasaları sallamayı başaran Bitcoin, çok kısa süre içerisinde zirve değerlerine ulaşmayı başardı.

Son olarak 20 bin dolar gibi rekor seviyelerini gören sanal para birimi için durdurulamaz yükselişinin ardından, sanal para birimi konusu da sonu merak edilen konulardan biri haline geldi. Herhangi bir kontrole alınacak mı derken, dün itibariyle Avrupa Komisyonu üzerinden yapılan açıklama sorulara biraz olsun yanıt oldu. Fakat yapılan açıklamalar yatırımcıları biraz tedirgin etmeye yetti.

Bitcoin İçin Kontrol Mekanizması Geliştiriliyor

Avrupa Komisyonu temelli olarak yapılan açıklamalarda, Bitcoin sanal para biriminin belli sınırlar içerisine alınacağı belirtildi. Sadece Bitcoin için değil, bunun yanı sıra hemen hemen tüm kripto para birimleri için sınırlamalara gidileceği belirtiliyor. Sınırlamalardan kasıt ise kontrol mekanizması. Yapılan açıklamalara göre sistem tamamen sanal dünya üzerinden döndüğü için güvenlik kısmında ciddi sorunlar var.

Bu kadar büyük paraların döndüğü bir alanda, paraların farklı alanlarda kullanılabileceği düşüncesi ve suça finans sağlama noktasında da bu para birimlerinden yararlanılabileceği görüşü, Avrupa Komisyonu için belli kurallar getirilmesinin ana nedeni olarak gösteriliyor. Fakat burada merak edilen ve yatırımcıları endişelendiren birçok nokta açığa çıkmış oluyor.

Bitcoin Değer Kaybeder Mi?

Bu açıklamaların yapılmasının ardından sanal para biriminin değer kaybı yaşayıp yaşamayacağı konusunda da bazı detay bilgiler var. Öncelikle kararın açıklanmasının ardından bir düşüş söz konusu oldu bunu belirtelim. Fakat kararın ne düzeyde uygulanacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Haliyle henüz sanal para birimini nasıl bir etkileme ile karşılaşacağımız konusunda da bilgi yok.

Anında değil yıl içine yayılarak müdahalelerin geleceği ve yeni sınırlamaların yapılacağını düşünecek olursak, uzun vadede Bitcoin ve diğer para birimlerin eskisi kadar sıçrama yapamayacağını görebiliriz. Zaten riskli bir yatırım olarak gösterilen sanal para biriminin bu şekilde risk faktörünün biraz daha arttığını söylemek yanlış olmaz. Gelecek dönemler neler gösterecek? Sanal para değer kaybedecek mi? Bunlar hakkında yorum yapmak hiç kolay değil.