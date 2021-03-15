Bitcoin, Yıl Sonuna Kadar 175.000 Dolara Fırlayacak!

Nasdaq’da listelenen bir dijital varlık finansal hizmetler şirketinin CEO’su Pazartesi günü, dünyanın en popüler kripto para biriminin fiyatının yıl sonuna kadar 175.000 dolara ulaşabileceğini tahmin etti.

Diginex CEO’su Richard Byworth, Bloomberg ile yaptığı röportajda, “Bu yılın sonuna kadar Bitcoin fiyatı için yaklaşık 175.000 $ modelliyoruz” dedi.

Bitcoin, Pazartesi günü 60.000 $ civarında konsolide ederek , yatırımcıların enflasyon endişelerine ve ABD’nin onu daha da yükseltmek için teşvik harcamalarına hazırlandığı hafta sonunun rekor seviyesinden sağ çıktı.

Asya seansının başında 58.956,90 $ ‘a kadar düştü ve Cumartesi gününün rekor seviyesi olan 61.781,83 $’ dan düştü. Byworth’a göre Federal Rezerv’in (Fed) devasa para basma programı ve doların devalüasyonu “bitcoin üzerinde itici bir etki” yapıyor.

Byworth, yükseliş fiyat görünümüne yönelik potansiyel riskler konusunda, Fed’in erken teşvikten vazgeçmesinin “bazı şeyleri hafifleteceğini” söyledi. Bitcoin, geçen yıl dört katına çıktıktan sonra 2021‘de iki katından fazla artış sergiliyor.