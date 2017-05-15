Bixby, Artık Samsung Buzdolabında

Bixby, Galaxy S8 ve Galaxy S8 + ile birlikte duyurulduğu sırada Samsung, sadece akıllı telefonlar için özel bir özellik olmayacağını bize bildirdi. Bixby’i alacak ilk ürünün, en yeni amiral gemisi akıllı telefonlarından başka bir buzdolabı olacağını artık biliyoruz.

Dün Güney Koreli teknoloji devi Family Hub 2.0 buzdolaplarının önceden yüklenmiş bir Bixby Arayüzü ile geleceğini açıkladı. Zaten kullanıcıların evlerine kurulmuş birimler, bir yazılım güncellemesi aracılığıyla bu özelliğe sahip olacaklar.

Bir dijital asistanın buzdolabıyla ne yapabileceğini merak ediyorsanız, yalnız değilsinizdir. Neyse ki, Samsung da bunu açıklamak istedi. Buzdolabınızda Bixby olması, karşılık gelen sesli komutlar vererek yemek tarifleri ve hava durumu verileri ile birlikte müzik ve radyo dinleyebileceksin demektir.

İlgili Makale: En iyi Samsung Telefonlar 2017

Bu hareket açıkça Samsung tarafından akıllı ev aletlerine ilk adım. Bununla birlikte, hem akıllı telefonlarda hem de IoT sektöründe Google Asistan veya Amazon‘un Alexa’sı ile rekabet etmek istiyorsa uzunca bir yol kat etmesi gerekiyor.

Bir Samsung yetkilisi, “Dijital Yardımcı Bixby, kullanıcının ses komutlarını analiz ederek kendisinin öğretebileceğini” belirtti ve Family Hub 2.0 buzdolaplarının daha önce hiç görmediğimiz hizmetler sağlayacağını da sözlerine ekledi.