Samsung Galaxy S8 pek çok yeni özellik ve güncellemeyle birlikte geldiğine inanıyoruz ve belki de şimdiye kadar açıklanan en önemli özelliklerden biri yeni bir ses kontrol arayüzü ve asistanı olan Bixby. Samsung’un sık sık S-Voice halefi için yüksek umutları var, ama bu yeni gelen ürün ne getiriyor? Şu ana kadar Bixby hakkında bildiklerimizi ve Apple’ın Siri, Microsoft’un Cortana ve Google’ın Asistan’ının endişe duyması gerektiğini aktarıyoruz. Ayrıca Galaxy S8 inceleme konumuza da bakabilirsiniz.

Bixby nedir ve ne işe yarar?

Bixby, Samsung Galaxy S8‘de piyasaya çıkan yepyeni bir ses asistanı. Sistem Kore teknoloji devleri tarafından telefonlarla derin entegrasyon için geliştirildi ve birçok durumda dokunmatik arayüz yerine geçti.

Şimdi, elbette, Siri, Cortana, Google Assistant ve hatta Amazon Echo‘nun kendi platformlarında sunacağı şey buydu. Peki Bixby’i özel yapan nedir?

Daha geniş kontrol seviyesi

Yeni asistanı tasarlama yaklaşımında Samsung, Cortana ve Siri’nin sunduğu güzel gibi görünen şirin, esprili bir arkadaş yapmak yerine, hava durumu veya son beş film gibi sıradan bilgileri sunma çizgisini almıştır. Yazılımın işletim sistemi ve uygulamalarında daha derin işlevsellik seviyelerine indirgenmesini sağlayarak amaçlanmıştır. ‘Bir uygulama Bixby özellikli hale geldiğinde’, Injong Rhee, Samsung’un Ar-Ge, Yazılım ve Hizmetleri Departmanı Başkanı. ‘Bixby, uygulamanın geleneksel arayüzü kullanarak (örn. Dokunmatik komutlar) uygulayabileceği hemen hemen her görevi destekleyebilecek. Çoğu var olan ajanlar şu anda bir uygulama için yalnızca birkaç seçili görevi destekliyor ve bu nedenle kullanıcıları neyin işe yarayıp neyin sesli komutla işe yaramadığı konusunda şaşkına çeviriyorlar. ‘ dedi.

Bağlamsal farkındalık

Bu kapsamlı denetim yeteneği ile eşleşen bir başka önemli faktör, Samsung’un Bağlamsal Bilinçlendirme olarak adlandırdığı bir faktördür. Şimdiye kadar sağlanan bilgilerden, bu, dokunmatik ve sesli arayüzün tamamen değiştirilebileceğini önermiş gibi görünüyor. Örneğin, galerinizde eşinizle birlikte harika bir gece geçiren bir fotoğrafa bakıyorsanız, görüntüyü bir dokunuşla seçebilir ve Bixby’ye onlara e-postayla göndermesini söyleyebilirsiniz. Asistan, baktığınızı ve görevi tamamlamak için hangi uygulamayı kullanacağınızı anlamaya yetecek kadar akıllı olacaktır.

Esnek komutlar

Bixby, kullandığınız komutlarla esnek olması için de üretilmiştir, bu nedenle belirli görevleri gerçekleştirmek için hatırlamanız gereken kesin bir şey yoktur. Sistem, emirlerinizdeki anahtar kelimelerden niyetinizi fark edebilmeli ve sizi rahatsız etmeden işleri başarabilmelidir.

Samsung Galaxy S8‘in özel bir Bixby düğmesi var ve böylelikle bu özelliği hemen başlatabilirsiniz; asistan kademeli olarak TV’ler, klima üniteleri ve temel olarak bir mikrofon ve internet içeren herhangi bir şey dahil olmak üzere ürün yelpazesindeki diğer birçok üründen de eklenecek.

Bixby, Siri, Cortana ve Google Assistant’dan daha mı iyi?

Samsung’un öne sürdüğü zeka ve yetkinlikle hareket ederse, Galaxy S8’e çok etkileyici bir katkısı olacaktır. Mesele şu: İnsanın varlığını sonsuza dek değiştirecek devrim niteliğindeki bir gelişme öven şirketlerden geçmişte birçok iddia gördük ve duyduk. O geldiğinde, rakiplerinden ayırt etmek için yalnızca yeni bir renk şemasına sahip standart bir üründür.

Bixby, cihazlarımızla etkileşimleri yenilemek için yenilikçi bir yol olabilir, ancak başlattığınızda yazılım sadece Samsung Galaxy S8’de ve hatta yalnızca bir avuç ‘Bixby özellikli’ uygulamalarla kullanılabilir. Bu uygulamaların, genellikle Samsung cihazlarına önceden kurulmuş olan özel tekliflerin olacağı konusunda bahse giriyoruz ve bu büyük bir soruna neden oluyor.

Samsung, Injong Rhee‘nin yukarıda belirttiği gibi diğer ses asistanlarının çalışma biçimindeki tutarsızlıkları hedeflediği için, Bixby’nin yalnızca belirli uygulamalarda piyasaya sürüleceği gerçeği, asistanın nerede çalışacağı konusunda anında bir karışıklık olacağı anlamına geliyor. Geliştiriciler Bixby’i kod desteği olarak zamanla çözülebilir ancak şimdiye kadar Samsung sadece bir SDK (Software Development Kit) yayınlamayı umduğunu belirtti, yani Bixby özellikli uygulamaların bir süre azınlıkta olması muhtemel.

Yani bir anlaşma fırsatı beklemek çok fazla. Ancak, belirlenmiş ve odaklanmış bir Samsung ile desteklenen Bixby fikrinin çok ilginç bir ürün olabileceğini söylemek zorundayız.

Bixby’yi ne zaman alabilirim?

Samsung Galaxy S8 29 Mart’ta piyasaya sunuldu. Bixby, yeni cihazda merkezi bir özellik olduğundan, gerçek hayatta nasıl çalıştığını görebilmek için biraz zaman geçirmemiz gerekiyor. Şu anda bu özellik, eski cihazlarda bir uygulama olarak bulunup bulunmayacağına dair ayrıntı bulunmamakla birlikte, daha fazla bilgi var olduğunda, bunu size bildirmek için bu özelliği güncelleyeceğiz. Bu yüzden tekrar kontrol etmeye devam edin.

Özetlemek gerekirse Bixby şimdilik sadece var olmakla yetinen bir uygulama/teknoloji. İlerleyen dönemlerde Bixby özellikli uygulamaların artması ve daha çok akıllı telefonda kullanılması bize bu özellik hakkında daha detaylı bilgiler sağlayacaktır. Kafanızın karıştığını az çok tahmin edebiliyorum. Bu yazıyı hazırlarken de zorlandım, çünkü henüz test etme şansımız olmadı. Umarım kısa süre sonra daha çok ayrıntı ile daha kapsamlı bir makale hazırlarız.