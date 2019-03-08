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Black Shark 2 Benchmark Sonuçları Yayınlandı!

Xiaomi'nin akıllı oyun telefonlarının son sürümü olan Black Shark 2, 8GB RAM ile AnTuTu'da görüntülendi...

By Muhammed Arslan

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Black Shark Oyun Telefonu Artık Avrupa'da

Xiaomi‘nin akıllı oyun telefonu Black Shark geçtiğimiz yıl büyük ilgi görmüştü. Bundan dolayı şirket daha da gelişmiş bir sürüm üzerinde çalışıyor. Hatta son raporlara göre 18 Mart’ta Black Shark 2 akıllı telefonunu piyasaya süreceği iddia ediliyor.

Bugün ise son gelişmeler, AnTuTu‘da Blackshark Skywalker kod adlı Black Shark 2 modelinin bazı özellikleri gün yüzüne çıktı. Black Shark 2 AnTuTu listesi, 1080 x 2340 piksel fullHD+ çözünürlük ile donatılmış olduğunu gösteriyor.

Telefon 18.5:9 en boy oranı ile geçen yıl piyasaya sürülen Black Shark telefonlara kıyasla daha yüksek bir ekrana sahip. Muhtemelen, telefon su damlası tarzı bir çentikli ekran ile geliyor olabilir.

Black Shark 2 Benchmark Sonuçları Yayınlandı!

Black Shark 2, Snapdragon 855 yonga seti tarafından desteklenmektedir. AnTuTu listesine göre yonga seti 8GB RAM ile eşleşmiştir. Bellek olarak da akıllı telefon, 8GB RAM + 128GB depolama ve 12GB RAM + 256GB depolama alanlarında piyasaya çıkacak.

Android 9 Pie işletim sistemi, cihaza önceden yüklenmiş olarak gelecek. Akıllı telefon tarafından kaydedilen ortalama kıyaslama puanı 359.973‘tür. Black Shark 2 ayrıca 27W hızlı şarj için destek taşıyacak.

Ancak telefonun diğer özellikleri hala gizliliğini korumakta. Yakın geçmişte ortaya çıkmış olan telefonun sızdırılmış bir fotoğrafı, arka panelinin sol üst köşesinde dikey bir çift kamera kurulumuna sahip olacağını ortaya çıkarmıştı.

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