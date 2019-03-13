Black Shark 2 Hakkında Yeni Bilgiler Var!

Xiaomi tarafından üretilen ve bir akıllı oyun telefon markası olan Black Shark, serisini genişletmeye devam ediyor. Serinin üçüncü telefonu olan Black Shark 2 modelini şirket, 18 Mart’ta Çin’de piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Xiaomi şu ana kadar iki akıllı oyun telefonu tanıttı, Black Shark ve Black Shark Helo. Akıllı oyun telefonları için kritik faktörlerden biri batarya ömrüdür ve şirketin yaklaşan telefon için yeni bir çözüm bulduğu görülüyor. Black Shark CEO’su Peter, Weibo’ya telefonun e-sports sınıfı bir batarya ile geleceğini iddia etti.

Ayrıca E-Sports tarzı bataryasının, optimize edilmiş kimyasal sistemi, şarj ve deşarj algoritmasını ince ayarlaması sayesinde şarj ve deşarj performansını yüzde 60 artıracağını ekledi. Bunlara ek olarak telefonun Liquid Cooling 3.0 teknolojisiyle geleceğini de doğruladı.

Telefon daha önce, Qualcomm’un en yeni ve en büyük Snapdragon 855 sekiz çekirdekli yonga seti tarafından desteklenen BlackShark Skywalker model adı altında AnTuTu’da ilk defa geçmişti. Cihaz, 8GB RAM + 128GB bellek yapılandırması içeriyor, ancak birkaç gün önce Geekbench‘te tespit edilen 12GB RAM‘lı üst düzey bir model olduğunu da biliyoruz.

Ayrıca bkz: Black Shark 2 Özellikleri

Liste ayrıca, telefonun 2340 x 1080 piksel çözünürlüğüne sahip bir ekranla geleceğini de doğruladı. Telefon yeni Snapdragon 855 yonga seti ile ortalama olan 359.973‘e ulaşmayı başardı. Son olarak akıllı telefonun, Xiaomi Mi 9 ile aynı şekilde 27W hızlı şarj için destek taşıyacağını doğrulayan 3C sertifikasyonu da yayınlandı.