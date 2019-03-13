Ana Sayfa Akıllı Telefon Black Shark 2 Hakkında Yeni Bilgiler Var!

Black Shark 2 Hakkında Yeni Bilgiler Var!

Liquid Cooling 3.0 teknolojisi ile donatılan Xiaomi Black Shark 2 akıllı oyun telefonun yeni özellikleri gün yüzüne çıktı...

By Muhammed Arslan

-

2
0
Black Shark 2 Hakkında Yeni Bilgiler Var!

Xiaomi tarafından üretilen ve bir akıllı oyun telefon markası olan Black Shark, serisini genişletmeye devam ediyor. Serinin üçüncü telefonu olan Black Shark 2 modelini şirket, 18 Mart’ta Çin’de piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Xiaomi şu ana kadar iki akıllı oyun telefonu tanıttı, Black Shark ve Black Shark Helo. Akıllı oyun telefonları için kritik faktörlerden biri batarya ömrüdür ve şirketin yaklaşan telefon için yeni bir çözüm bulduğu görülüyor. Black Shark CEO’su Peter, Weibo’ya telefonun e-sports sınıfı bir batarya ile geleceğini iddia etti.

Ayrıca E-Sports tarzı bataryasının, optimize edilmiş kimyasal sistemi, şarj ve deşarj algoritmasını ince ayarlaması sayesinde şarj ve deşarj performansını yüzde 60 artıracağını ekledi. Bunlara ek olarak telefonun Liquid Cooling 3.0 teknolojisiyle geleceğini de doğruladı.

Black Shark 2 Hakkında Yeni Bilgiler Var!

Telefon daha önce, Qualcomm’un en yeni ve en büyük Snapdragon 855 sekiz çekirdekli yonga seti tarafından desteklenen BlackShark Skywalker model adı altında AnTuTu’da ilk defa geçmişti. Cihaz, 8GB RAM + 128GB bellek yapılandırması içeriyor, ancak birkaç gün önce Geekbench‘te tespit edilen 12GB RAM‘lı üst düzey bir model olduğunu da biliyoruz.

Liste ayrıca, telefonun 2340 x 1080 piksel çözünürlüğüne sahip bir ekranla geleceğini de doğruladı. Telefon yeni Snapdragon 855 yonga seti ile ortalama olan 359.973‘e ulaşmayı başardı. Son olarak akıllı telefonun, Xiaomi Mi 9 ile aynı şekilde 27W hızlı şarj için destek taşıyacağını doğrulayan 3C sertifikasyonu da yayınlandı.

Önceki İçerikSamsung Galaxy j7 Prime 2 Alınır mı?
Sonraki İçerikEn İyi Kodi Film Eklentileri 2019

İlgili Haberler

Akıllı Telefon

Moto RAZR Özellikleri Sızdırıldı!

Yeni tanıtılan Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X katlanabilir telefonlarının tümü amiral gemisi özellikleri ile donatılmıştır. XDA Developers yayını tarafından paylaşılan yeni bilgiler,...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Oppo Reno Kamera Örnekleri Yayınlandı!

Akıllı telefon dünyasında artık o kadar çok seçenek var ki, telefon üreticileri telefonlarını satmak için sürekli farklı stratejiler geliştiriyorlar. Bu yeni stratejilerden birisi de...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Huawei P30 Pro, AnTuTu’dan Geçti

Huawei P30 Pro resmi olarak duyurulmasına iki haftadan az kaldı, ancak dünün Geekbench sonuçlarından hemen sonra, bugün Anphone telefonunda test edildi ve şu anda...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

4000 TL’ye Alınabilecek En İyi Telefon

4000 TL bütçeniz var ve en iyi akıllı telefonu almak istiyorsunuz. Tam da istediğiniz yerdesiniz çünkü Türkiye'de henüz satışa çıkmamış fakat bir kaç hafta...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A90 Göründü

Galaxy A ailesi yeni bir lider olacak gibi görünüyor. Samsung Galaxy A90, Samsung'un sahiplerine özel Asphalt 9 oyununu tanıtmak için kullandığı web sayfasında göründü. Yeni telefon...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

3 Kameralı Honor 10i Görüntüleri Sızdı

Bazı web sayfalarında yeni bir Honor telefonu görüldü. Üçlü kamera ve 32MP'lik bir selfie lensi kullanıldı. Telefon, tasarımının büyük bölümünü Honor 10 lite ile paylaşıyor ve iddiaya...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.

DİĞER HABERLER
En İyi Kodi Film Eklentileri 2019
İpucu

En İyi Kodi Film Eklentileri 2019