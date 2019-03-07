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Black Shark 2 Özellikleri Netlik Kazanıyor! Son Detaylar!

Xiaomi'nin 12GB RAM'le gelecek olan Black Shark 2 akıllı oyun telefonu Geekbench'te görüntülendi...

By Muhammed Arslan

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Black Shark 2 Özellikleri Netlik Kazanıyor! Son Detaylar!

Geçen hafta, Çin’in 3C sertifika şirketi tarafından yeni bir Xiaomi Black Shark oyun telefonu onaylandı. Ayrıca Black Shark CEO’su Wu Shimin, bu hafta başında Black Shark 2‘nin Liquid Cool 3.0 teknolojisiyle yakında piyasaya sürüleceğini açıklamıştı.

Black Shark AAA” kod adına sahip akıllı telefonun birden fazla özelliği Geekbench’te ilk defa göründü. Her zamanki gibi, Geekbench listesi telefonun temel özelliklerini açıkladı. Söz konusu Black Shark 2 ‘nin Geekbench listeleri, Qualcomm’un en güçlü Snapdragon 855 mobil platformu tarafından desteklendiğini gösteriyor.

Yonga seti, 12GB RAM ile eşleştirilmiştir. Android 9 Pie işletim sistemi cihaza önceden yüklenmiş olacak. Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli kıyaslama testlerinde, Black Shark AAA sırasıyla 3516 ve 11413 puan aldı.

Black Shark 2 Özellikleri Netlik Kazanıyor! Son Detaylar!

Ocak ayında sızdırılan bir test raporuna göre de iddia edilen Black Shark 2, Snapdragon 855 yonga seti ve 8 GB RAM ile desteklenmişti. Tek çekirdekli testte, çok çekirdekli testte 3494 ve 11419 puan aldı. Dolayısıyla, akıllı telefonun 8 GB ve 12 GB RAM sürümlerinde mevcut olacak gibi görünüyor.

Bu telefonlar sırasıyla 128 GB ve 256 GB yerel depolama özelliğine sahip olabilir. Liquid Cooling 3.0 teknolojisinin eklenmesi Black Shark 2‘nin daha büyük bir soğutma sistemi ile gelebileceğini gösteriyor.

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