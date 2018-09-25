Xiaomi‘nin ilk akıllı oyun telefonu Black Shark 2 Nisan ayında piyasaya sürüldü ve açıklanan bir TENAA listesine göre, şirket zaten bu durumun devamının geleceğini Xiaomi hayranlarına duyurmuştu.

TENAA listesi henüz tamamlanmadığı için telefona ait fotoğraflar ve batarya kapasitesi, ekran boyutu ve küçük bilgiler hakkında bilgi sahibi olunabiliyor. Fotoğraflar, desenli arka kısımla orijinale benzer bir tasarım ortaya koyuyor, ancak kameranın yönü ise dikey olarak dizayn edilmiştir ve parmak izi okuyucusu arka tarafa yerleştirilmiştir. Tek dokunuşa sahip Shark anahtarı da hemen yanı başınızda sizlere güzel dakikalar geçirmek için hazırdır.

Listeye göre, telefonun ahizesi de ekran boyutuna – 5.99” luk ekran ile aynı özelliklere ve 4,000 mAh bataryaya sahip olacak. Bununla birlikte, ölçüleri ise önceki modellere göre biraz daha uzun ve kalın bir kavise sahiptir.

Burada söz konusu olan Black Shark 2 modeli bir baş yapıt olmaktan ziyade para kazanmak için yapılmış olma ihtimali de vardır. Ancak detaylı liste yayınlandığında bu konu üzerinde daha çok bilgiye sahip olacağız.