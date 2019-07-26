Black Shark 2 Pro AnTuTu’da Görüntülendi!

Birkaç gün önce Xiaomi‘nin oyun telefonu markası Black Shark, 30 Temmuz’da Black Shark 2 Pro’nun piyasaya sürüleceğini açıklayan bir poster yayınladı. Bir zaman sonra ise cihazın en son ve en iyi Snapdragon 855 Plus yonga seti ile destekleneceği onaylandı. Cihazın Geekbench listesinin ardından şimdi de AnTuTu sonuçları gün yüzüne çıktı.

Kıyaslama Black Shark 2 Pro modelinin 12GB + 256GB versiyonuna ait. Ve mükemmel sonuçlar elde edilmiştir. Cihaz, Black Shark 2’nin puanından 30.000 puan daha yüksek. Cihaz tam tamına 405.598 puan elde etmeyi başarıyor. Bu daha yüksek puana katkıda bulunanlar, bir oyun telefonu için mükemmel olan GPU performansı gibi görünüyor.

Görünüşe göre Black Shark oyun telefon pazarında rekabet etmek için sınırları gerçekten zorluyor. Weibo sayesinde, yeni cihazın yeniden tasarlanmış bir arka panele ve muhtemelen de yepyeni bir cepheye sahip olacağını biliyoruz. Daha yüksek bir yenileme oranına sahip bir ekranla mı gelecek? Şimdilik kafalarda oluşan soru bu.

Mobil oyun pazarında işler kesinlikle ısınıyor. Black Shark 2 Pro, en iyi donanımlı telefon olmasa da Asus ROG Phone 2’nin kapıdan çıkmasıyla zorlu bir rekabetle karşı karşıya kalacak. Black Shark bir şansa sahip olmak istiyorsa, özel bir şeye ihtiyaçları olacak. Snapdragon 855 Plus bir başlangıç, ancak yakında daha fazlasını görmeyi umuyoruz.