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Black Shark 2 Pro Ne Zaman Çıkacak?

Xiaomi'nin en yeni amiral gemisi akıllı oyun telefonu Black Shark 2 Pro, Snapdragon 855 Plus yonga seti ile birlikte 30 Temmuz'da tanılacak....

By Muhammed Arslan

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Black Shark Oyun Telefonu Artık Avrupa'da

Kısa bir süre önce Xiaomi’nin oyun akıllı telefonu markası Black Shark, Black Shark 2 akıllı oyun telefonunu tanıttı. 6GB RAM ve 128GB dahili depolama temel sürüm olarak belirlendi. Cihaz, Xiaomi’nin ilk oyun telefonu olan daha önce piyasaya sürülen Black Shark telefonunun geliştirilmiş sürümü oldu.

Black Shark 2 oyun akıllı telefonunun birkaç ay önce piyasaya sürülmesinin ardından şirket, Black Shark 2 Pro üzerinde çalışmaya başadı. Hatta Xiaomi, tanıtım tarihini de açıkladı. Cihaz, Qualcomm’un en yeni yükseltilmiş Snapdragon 855 Plus yonga seti ile geliyor. Önceki model Snapdragon 855’e kıyasla GPU performansında %15’lik artış var. 8

Weibo üzerinden paylaşılan Black Shark 2 Pro’nun tanıtım posteri, 30 Temmuz’da tanıtılacağını onaylıyor. Bu, 23 Temmuz’da Çin’de de piyasaya sürülmesi planlanan ASUS ROG Phone 2 lansmanının hemen ardından geliyor.

Black Shark 2 Pro Ne Zaman Çıkacak?

Kısa süre önce tanıtılan Black Shark 2’yi bir hatırlayalım. Cihaz, Adreno 640 GPU ile eşleşmiş Snapdragon 855 yonga setine sahipti. 12GB RAM ve 256GB’a kadar depolaması bulunuyordu. Cihaz aynı zamanda altı katmanlı bir gövde ile geldi. Donanım olarak Cool 3.0 soğutma sistemi vardı.

Yeni Black Shark 2 Pro ile ilgili şirket tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Sadece Qualcomm Snapdragon 855 Plus yonga seti ile piyasaya sürülen ilk Xiaomi cihazı olmadı bekleniyor. Muhtemelen daha büyük bir bataryaya sahip olabiliriz. Önceki modeli geride bırakacak da birçok özellikle karşılaşabiliriz.

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