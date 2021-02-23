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Black Shark 4, 3C Sertifikası Aldı – İşte Telefonun Diğer Özellikleri!

Black Shark 4, 3C otoritesinden onay aldı. İşte telefon hakkında bilinenler...

Ayşen Sıla

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black shark dıs

Black Shark’ın Black Shark 4 serisi akıllı telefonlarını bu ayın sonunda veya Mart ayı başında duyurması bekleniyor. TENAA sertifikası ile KSRA0 ve PRS-A0 model numaraları telefonlarin Black Shark 4 serisine ait olduğunu ortaya çıkardı. Bu ayın başlarında, KSR-A0 modeli 3C otoritesi tarafından onaylandı. Şimdi de serinin PRS-A0 modeli 3C sertifikasını aldı.

Black Shark 4’ün (KSR-A0) 3C sertifikası, 120W’a kadar hızlı şarj cihazını destekleyen bir şarj cihazıyla birlikte gönderilebileceğini ortaya koymuştu. PRS-A0 modeli bugün 3C’nin veri tabanında aynı 120W hızlı şarj cihazıyla ortaya çıktı.

Telefonun TENAA görüntüleri, KSR-A0 telefona kıyasla daha ucuz bir oyun akıllı telefon olabileceğini ortaya koydu. Bunun arkasındaki sebep, PRS-A0 modelinin düz bir arka tasarıma sahip olmasıydı. KSR-A0’ın görüntüleri henüz TENAA’da görünmedi.

Ancak liste, KSR-A0’ın 6.67 inç ekrana, Android 11 işletim sistemine, 4.500mAh bataryaya ve 163.83 x 76.35 x 10.3mm boyutlarına sahip olduğunu ortaya koydu. Şirket, yeni Black Shark 4’ün, 5nm Qualcomm Snapdragon 888 işlemci tarafından destekleneceğini açıkladı. Ayrıca, 120W hızlı şarj desteğine sahip 4.500mAh pil ile gelmesi bekleniyor.

black shark dıs

Telefonda 6.67 inçlik bir ekran panelinin bulunması bekleniyor. Cihazın en az FHD + çözünürlüğe sahip yüksek yenileme hızına sahip OLED ekranı de beraberinde getireceği söyleniyor.

Bağlantı kısmına gelince, akıllı telefon 5G’yi destekleyecek ve Joy UI ile Android 11 işletim sistemini çalıştıracak. Son olarak, cihazın 163.83 x 76.35 x 10.3mm boyutlarında olması bekleniyor.

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KaynakDroid News

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