Ana Sayfa Akıllı Telefon Black Shark 4 Büyük Ekran Boyutuyla Geliyor!

Black Shark 4 Büyük Ekran Boyutuyla Geliyor!

Black Shark 4'ün TENAA üzerinden yeni detayları ortaya çıktı. İşte yeni modelin dikkat çeken detayları haberimizde..

Yunus Emre Çakır

-

0
Black Shark 4

Black Shark‘ın ilerleyen günlerde yeni Shark 4 modelini tanıtması bekleniyor. Çünkü şirket yeni cihazı ile ilgili birçok afiş ve teaserlar paylaşmıştı. Resmi olarak şuan için bir duyuru tarihi bulunmasa da Çin merkezli TENAA üzerinden cihazın bazı özellikleri sızdırıldı.

Bu bilgiler ile lansmana daha çok yaklaşıyoruz ve cihazın daha büyük bir ekranla geleceği ortaya çıkıyor.Black Shark 4, SHARK KSR-A0 model numarasıyla birlikte TENAA listesinde yer almaya başladı.

Android 11 ile çalışan cihaz, Google Play Console destekli 2400×1080 piksel 6.67 inç bir ekran geliyor. Ayrıca ortaya çıkan bu bilgiler arasında telefonun 120 W hızlı şarj desteği sunan 4.500 mAh bataryası olduğu da görülüyor.

TENAA, yeni modelin 10.3 mm kalınlığında ve 5G bağlantı seçeneği olduğunu açıkladı. Ayrıca cihazda 8 GB RAM ve Snapdragon 888 yonga setinin olması da bekleniyor. Şuan için elimizdeki bilgiler bunlar ilerleyen günlerde daha fazla ayrıntıya sahip olacağız.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Asus ROG Phone 5’in Görselleri Ortaya Çıktı!

Asus, akıllı telefon pazarında değişik bir hamle yaparak oyunculara özel akıllı telefonlar üretiyor. Bu özel akıllı telefon serisi ise ROG Phone olarak karşımıza çıkıyordu....
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Black Shark 4 Büyük Ekran Boyutuyla Geliyor!

Black Shark'ın ilerleyen günlerde yeni Shark 4 modelini tanıtması bekleniyor. Çünkü şirket yeni cihazı ile ilgili birçok afiş ve teaserlar paylaşmıştı. Resmi olarak şuan...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Poco M3’ün 6 GB RAM Versiyonu Satışa Çıkıyor!

Bilindiği üzere Poco, geçtiğimiz yılın Kasım ayında M3 modelinin 4 GB RAM kapasiteli versiyonunu tanıtmıştı. Bu versiyon içerisinde 64 / 128 GB dahili depolama...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

LG Velvet 5G, Android 11 Güncellemesi Alıyor!

Güney Kore'li LG, geçtiğimiz ay Velvet 5G için Android 11 beta sürümünü yayımlamıştı. Şirket şimdi ise yeni modeline Android 11'in kararlı güncellemesini sunmak için...
Devamını Oku
Oyun

Hitman 3 İçin Yeni Bir DLC Geleceği Doğrulandı!

Bilindiği üzere birkaç hafta önce Hitman serisinin yeni oyunu çeşitli platformlara sunulmaya başladı. Hitman 3 olarak gelen oyunun geliştirici ekibi IO Interactive, oyun içerisinde...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014