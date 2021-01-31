Black Shark 4 Büyük Ekran Boyutuyla Geliyor!

Black Shark‘ın ilerleyen günlerde yeni Shark 4 modelini tanıtması bekleniyor. Çünkü şirket yeni cihazı ile ilgili birçok afiş ve teaserlar paylaşmıştı. Resmi olarak şuan için bir duyuru tarihi bulunmasa da Çin merkezli TENAA üzerinden cihazın bazı özellikleri sızdırıldı.

Bu bilgiler ile lansmana daha çok yaklaşıyoruz ve cihazın daha büyük bir ekranla geleceği ortaya çıkıyor.Black Shark 4, SHARK KSR-A0 model numarasıyla birlikte TENAA listesinde yer almaya başladı.





Android 11 ile çalışan cihaz, Google Play Console destekli 2400×1080 piksel 6.67 inç bir ekran geliyor. Ayrıca ortaya çıkan bu bilgiler arasında telefonun 120 W hızlı şarj desteği sunan 4.500 mAh bataryası olduğu da görülüyor.

TENAA, yeni modelin 10.3 mm kalınlığında ve 5G bağlantı seçeneği olduğunu açıkladı. Ayrıca cihazda 8 GB RAM ve Snapdragon 888 yonga setinin olması da bekleniyor. Şuan için elimizdeki bilgiler bunlar ilerleyen günlerde daha fazla ayrıntıya sahip olacağız.