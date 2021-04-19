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Black Shark 4 Pro Artık Stok Dışı Kaldı!

Black Shark 4 Pro, çip kıtlığı nedeniyle stok dışı kaldı. Çip kıtlığı tüm sektörleri etkilemeye devam ediyor...

Ayşen Sıla

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Black Shark 4 Pro dis

Dünya şu anda büyük bir çip kıtlığı ile karşı karşıya. Bu, akıllı telefon pazarı da dahil olmak üzere dünya genelinde çeşitli sektörleri etkiledi. Şimdi, çip tedariğinin yetersizliği, Black Shark 4 Pro’nun stok dışı kalmasına da neden oldu.

Bir rapora göre Çinli akıllı telefon üreticisinin CEO’su Luo Yuzhou, bir gönderide çip eksikliğinin şirketin son amiral gemisi serisinin, özellikle de Black Shark 4 Pro’nun stoklarının tükenmesine neden olduğunu belirtti.

Üst düzey yönetici, kıtlığın oldukça ciddi olduğunu ve şirketin akıllı telefonlarının üretimini artırmak için çalıştığını da sözlerine ekledi. Bu çip kıtlığı geçen yıl başladı ve otomobiller, akıllı telefonlar, ev aletleri gibi birçok sektörü etkiledi.

Black Shark 4 Pro ic

Ayrıca bu kıtlık nedeniyle çeşitli ürünlerin fiyatlarının da yükselmesi bekleniyor. Bu artış büyük olasılıkla akıllı telefonlar ve diğer ev aletleri gibi tüketici elektroniği ürünlerini etkileyecek. Black Shark 4 Pro, 5nm işlemine dayanan Qualcomm Snapdragon 888 işlemcilerle donatılmış. Bu yonga işlemci, çoğu amiral gemisi cihazında bulunabilen üst düzey işlemcilerden biri diyebiliriz.

Ne yazık ki, üst düzey yönetici, şirketin Black Shark 4 serisinin stok durumunu yükseltmek için çalıştığını belirtirken, şu anda henüz herhangi bir ayrıntı sunmadı. Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

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KaynakTech Sina

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