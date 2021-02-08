Black Shark 4 Pro, Google Play’de Görüntülendi!

Ocak ayının sonunda Google Play Console’da “kaiser” kod adlı yeni bir Black Shark telefonu görüldü. Cihazın model numarası KSR-A0 olarak bulunmuştu. Bu haffta sonu, Google Play Console’da “PSR-A0” model numarasıyla birlikte “penrose” kod adına sahip başka bir Black Shark akıllı telefonu ortaya çıktı. Kaiser cihazının Black Shark 4 olduğuna inanılırken, Penrose cep telefonunun Black Shark 4 Pro olarak piyasaya çıkabileceği tahmin ediliyor.

Garip olan şeylerden bir tanesi de telefonların eski işlemcilerle görülüyor olması. Black Shark 4, Snapdragon 835 işlemciye; Black Shark 4 Pro ise Snapdragon 865 işlemciye sahip gibi görünüyor. Oysa yeni nesil telefonların hemen hemen hepsi Snapdragon 888 işlemciyle desteklenecek.

İddia edilen Black Shark 4 Pro, 12 GB RAM’e sahip ve Android 10 işletim sistemini de beraberinde getiriyor. Listede bulunan telefon görüntüsü, üst orta kısımda selfie kamerası için bir kesik bulunan delikli bir ekrana sahip olabileceğini gösteriyor.

Ekranın boyutu henüz bilinmemekle birlikte liste, 1080 x 2400 piksel Full HD + çözünürlük ve 20: 9 en boy oranı sunduğunu ortaya koyuyor. Black Shark 4 Pro’nun sol tarafında bir ses düğmesi var gibi görünüyor. Telefonun sağ kenarı, oyun düğmeleri bulunduruyor. Akıllı telefonun diğer detayları ise henüz açıklanmadı.