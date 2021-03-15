Black Shark 4 Pro, Üçlü Kamera Kurulumuna Sahip Olacak!

Bugün erken saatlerde, Black Shark markasının CEO’su Black Shark 4 Pro akıllı telefonunda bir fotoğraf çekimi paylaştı. Resmin altında, telefonun üçlü kamera kurulumuna sahip olacağını onaylayan bir filigran bukunuyot.

Black Shark’ın geçen yıl olduğu gibi üçlü kamera kurulumuna sadık kalacağını bilmek pek de şaşırtıcı değil. Kameralar daha fazla yer kaplıuor ve bu nedenle şirketler, ekstra lenslerden kaçınarak bu alanı oyunla ilgili diğer özellikler için kullanabiliyor.

Bununla birlikte, Black Shark 4 Pro’daki tam kamera sistemi şu an için bilinmiyor Ancak ana geniş açılı kamera, ikincil ultra geniş kamera ve üçüncül derinlik veya makro kameradan oluşacağı söyleniyor.

Son raporlar, Black Shark 4’ün KRS-A0 ve PRS-A0 model numaralarına sahip iki versiyonu olduğunu ortaya koydu. Bu modellerin sırasıyla Snapdragon 888 ve Snapdragon 870 yonga setleri tarafından desteklendiği söyleniyor. Bu cihazlar, Black Shark 4 Pro ve Black Shark 4 olarak satışa sunulabilir. Her iki cihazın da 120W hızlı şarj desteğine sahip 4.500mAh pil ile desteklenmesi bekleniyor.

Black Shark 4 Pro, Full HD + çözünürlük sunan 6,67 inç OLED ekran bulunduruyor. Standart model de aynı ekrana sahip olabilir. Görünüş açısından Black Shark 4 modeli, Pro modelinin daha az fonksiyonlu bir versiyonu gibi görünüyor. Her iki telefon da yatay bir kamera modülüne sahip ve Android 11 işletim sistemiyle desteklenecekler.