Black Shark 4 Pro’nun DxOMark Raporu Yayımlandı!

Xiaomi‘nin alt markası olarak akıllı telefon pazarında yeni modeller sunmaya devam eden Black Shark, yarın yeni serisi Black Shark 4‘ü resmi olarak tanıtacak. Şirketin yeni serisinde yer alan Black Shark 4 Pro‘nun oldukça yüksek donanım özelliklerine sahip olacağı söyleniyor.

Bugün ise cihazın DxOMark raporu yayımlandı. Ses incelemesine dair güncel bir rapor olan DxOMark‘a göre cihazın alt ve üst tarafında çift stereo hoparlör yer alıyor. Cihaz oyun, müzik ve filmler için ayrı ayrı donatılmış ses profillerini kullanıcılara sunuyor. 3.5 mm Kulaklık girişine sahip olan telefon, DTS, AAC ve Cirrus Logic Codec bileşen desteği de sunuyor.

Black Shark 4 Pro, 6.67 inç 144 Hz AMOLED bir panel ile geliyor. Cihaz aynı zamanda 120 W hızlı şarj destekli 4.500 mAh batarya kapasitesine sahip. Bununla birlikte telefonun 6 / 8 / 12 GB RAM kapasitesi ve 128 / 256 / 512 GB dahili depolama seçenekleri bulunuyor. Black Shark 4 Pro, içerisinde Qualcomm‘un Snapdragon 888 yonga setini barındırıyor.

Cihazın DxOMark puanına baktığımızda ise 81 olduğunu görüyoruz. Bu da telefonu, Xiaomi Mi 10S‘in bir puan ile üstün yerleştiği anlamına geliyor. Analistler, Black Shark 4 Pro‘nun geliştirilmiş ses dengesi ile medya oynatma yeteneğinden övgüyle bahsediyor. Şirketin yeni serisini küresel pazara sunup sunmayacağı henüz bilinmiyor.