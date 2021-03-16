Black Shark 4 Serisi, 23 Mart’ta Görücüye Çıkacak!

Black Shark 4 serisi bu ayın başından beli gündeme geliyor. Uzun bir sürecin ardından telefonun lansman tarihi doğrulandü. Telefonun 23 Mart’ta resmiyet kazanması planlanıyor. Yeni bir sızıntı, Black Shark 4 Pro modelinin 108 megapiksel ana kamera içerebileceğini gösteriyor.

Black Shark 4 serisinin lansman tarihi posteri, telefonun teknik özellikleriyle ilgili hiçbir bilgi sunmuyor. Google Play Console, TENAA ve 3C’de görülen KRS-A0 model numarasına sahip Black Shark modelinin Snapdragon 888 işlemci destekli telefon olduğuna inanılıyor. Bu cihaz piyasaya Black Shark 4 Pro olarak sunulabilir.

Aynı platformlarda görüntülenen PSR-A0 modelinin Snapdragon 870 yonga setiyle çalışan Black Shark 4 olduğu söyleniyor. Black Shark 4 ikilisi, 144Hz yenileme hızı için destek taşıyabilen 6.67 inçlik bir ekrana sahip olacak. Black Shark 4, Full HD + çözünürlüğü destekleyecek. Ancak Pro modelinin Quad HD + çözünürlüğü destekleyip desteklemeyeceği henüz kesinleşmedi.

Black Shark 4 serisi, 4.500mAh pil ile güçlendirilecek. Her iki modelin de 120W hızlı şarj desteği ile gelmesi bekleniyor. Kısa süre önce tanıtılan Red Magic 6 Pro ve Asus ROG Phone 5 Ultimate oyun telefonları, 18 GB’a kadar RAM ile donatılmıştı. Black Shark 4 Pro’nun 18 GB RAM sürümüne sahip olup olmayacağı da bilinmiyor.

Black Shark 4 Pro, kullanıcılara üçlü kamera kurulumu sunacak. Çin’den güvenilir bir kaynak, bugün bu modelin 108 megapiksellik bir ana kameraya sahip olduğunu iddia etti. Black Shark 4, 48 megapiksel veya 64 megapiksel ana kamera tarafından yönetilen üçlü kamera sistemine sahip olabilir. Black Shark 4 ikilisi, Android 11 işletim sistemiyle desteklenecek.