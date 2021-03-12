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Black Shark 4 Serisi Gümbür Gümbür Geliyor!

Black Shark 3S'in stokları tükendi. Black Shark 4 serisi ise bu ay içinde satışa sunulabilir. İşte detaylar...

Ayşen Sıla

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Black Shark 4

Black Shark, Ocak ayında Black Shark 4 serisinin ilk tanıtımını yayınladı. Black Shark 3 ve 3 Pro telefonları geçen yıl Mart ayı başında satışa sunulmuştu. Bu nedenle, diğer modellerin bu ay satışa sunulması bekleniyor. Black Shark 3S akıllı telefonun stokları tükendiği için Black Shark 4’ün bu ay içinde piyasaya çıkabileceği anlaşılıyor.

Black Shark 3S gibi 12 GB RAM + 128 GB depolama ve 12 GB RAM + 256 GB depolama modellerie sahip olacak. Black Shark CEO’su Luo Yuzhou, Weibo aracılığıyla Black Shark 3S’in stoklarının tükenmesinin nedenini Black Shark 4’ün gelişine bağladı.

Son raporlar, Black Shark 4’ün KRS-A0 ve PRS-A0 model numaralarına sahip iki versiyonu olduğunu ortaya koydu. Bu modellerin sırasıyla Snapdragon 888 ve Snapdragon 870 yonga setleri tarafından desteklendiği söyleniyor. Bu cihazlar, Black Shark 4 Pro ve Black Shark 4 olarak satışa sunulabilir. Her iki cihazın da 120W hızlı şarj desteğine sahip 4.500mAh pil ile desteklenmesi bekleniyor.

Black Shark 4

Black Shark 4 Pro, Full HD + çözünürlük sunan 6,67 inç OLED ekran bulunduruyor. Standart model de aynı ekrana sahip olabilir. Görünüş açısından Black Shark 4 modeli, Pro modelinin daha az fonksiyonlu bir versiyonu gibi görünüyor. Her iki telefon da yatay bir kamera modülüne sahip ve Android 11 işletim sistemiyle desteklenecekler.

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KaynakGizmochina

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