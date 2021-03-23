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Black Shark 4 Serisi Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Black Shark 4 serisi, 720Hz dokunmatik örnekleme hızı, mekanik düğmeleri ve muhteşem özellikleriyle piyasaya sürüldü.

Ayşen Sıla

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Black Shark 4

Oyun akıllı telefon markası Black Shark, çok beklenen Black Shark 4 serisini resmi olarak piyasaya sürdü. Seri, Black Shark 4 ve Black Shark 4 Pro olmak üzere toplam iki cihaz içeriyor. Bu yazıda bu telefonların tasarımına, özelliklerine, fiyatına ve kullanılabilirliğine bir göz atacağız.

Tasarım

Asus Rog Phone 5 serisinin aksine Black Shark 4 serisi, öncekilere kıyasla minimal bir tasarımla geliyor. Bununla birlikte, manyetik güç kaldırma kullanan yeni mekanik düğmeleri bulunuyor.

Bunun dışında, cihazlar yatay olarak hizalanmış üçlü kamera kurulumuna sahip basit bir eğimli arka panele sunuyor. Ayrıca, telefonlarım arkasındaki X-gradyanının bize Honor X serisini hatırlattığını belirtmekte fayda var.

Teknik Özellikler

Black Shark 4 ve Black Shark 4 Pro birkaç farklılık dışında aynı özelliklere sahip.
Öncelikle farklılıklardan bahsedersek, Black Shark 4, Qualcomm Snapdragon 870 işlemci tarafından destekleniyor. Öte yandan, Black Shark 4 Pro, daha güçlü bir Qualcomm Snapdragon 888 işlemciye sahip.

Pro olmayan model 12GB RAM’de maksimuma çıkarken, Pro modeli 16GB RAM’e kadar destek taşıyor. Ek olarak, normal olan 5500MHz LPDDR5 belleğe sahipken, Pro modeli 6400MHz LPDDR5 bellekle birlikte geliyor.

Benzer şekilde, her ikisi de UFS 3.1 depolama özelliğine sahip olsa da, Pro modeli harici depolama sistemi içermekle kalmıyor, aynı zamanda standart modeldeki 256 GB’a kıyasla 512 GB’a kadar depolama alanı sunuyor.

Black Shark 4

Kamera

Kamera kısmına gelince, ikili 8MP 120 derecr ultra geniş kamera, 5MP otomatik odaklamalı makro kamera ve 20MP selfie kamerası içeriyor. Bununla birlikte, ana kameralar her iki telefonda da farklı. Standart model 48MP Sony IMX582 sensörüne sahipken, Pro sürümü 64MP Sony IMX686 sensörü sunuyor.

Benzerliklere gelince, telefonlar 6.67 inç FHD + (1080 x 2400 piksel) Samsung E4 Super AMOLED düz ekran sergiliyor. Bu SGS göz koruması sertifikalı basınca duyarlı ekran, 144 Hz yenileme hızını, 720 Hz çok parmaklı dokunma örnekleme oranını, 8,3 ms çok parmaklı dokunma yanıt gecikmesini, 1300 nit en yüksek parlaklığı, DC Karartma, MEMC ve% 111 DCI-P3 renk gamını destekliyor.

Bağlantı cephesinde, telefon çift SIM, 5G (bir seferde yalnızca tek SIM), WiFi 6, Bluetooth 5.2, GNSS (GPS, Galileo, GLONASS, Beidou, QZSS, A-GPS) ve NFC’yi destekliyor. Ayrıca ivmeölçer, jiroskop, ortam ışığı sensörü, pusula, yakınlık sensörü ve yana monte edilmiş parmak izi sensörü gibi tüm temel sensörleri de kullanıyorlar.

Black Shark 4 serisinin diğer özellikleri arasında çift ​​stereo hoparlör, 3,5 mm kulaklık girişi, Z ekseni doğrusal titreşim motoru, sıvı soğutma sistemi, tonlarca oyun özelliğine sahip Android 11 tabanlı JOYUI 12.5 işletim sistemi, 4.5000mAh pil, 120W hızlı şarj, ve iki USB Type-C bağlantı noktası bulunuyor.

Black Shark 4

Fiyat ve Renk Seçenekleri

Son olarak, Black Shark 4 beş renkte (Magic Mirror Black, Ink Sea Black, Lingguang Grey, Storm Blue, Sakura Dance Pink), 163.83 x 76.35 x 9.9mm boyutlarında ve 210g ağırlığında geliyor. Black Shark’n fiyatı 380 ila 510 dolar arasında değişiyor.

Black Shark 4 Pro ise aynı boyutlara sahip ancak 220 gr ağırlığında ve dört renkte (Suikong Black, Prism Grey, Ink Sea Black, Zhan Yuqing) geliyor. Black Shark 4 Pro, 614 ile 814 dolar arasında fiyat etiketi sunuyor.

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KaynakGizmo China

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