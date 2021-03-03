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Black Shark 4 Serisinin Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Black Shark 4 serisinin ekran özellikleri belli oldu. Ekran panellerinin daha düşük çözünürlük ve daha küçük panel sunması bekleniyor.

Ayşen Sıla

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Black Shark 4 serisi oyun akıllı telefon sektöründe Asus Rog Phone 5’e bir rakip olacak. Telefon serisi hakkındaki yeni bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Black Shark 4 serisinin Black Shark 4 ve Black Shark 4 Pro adlı iki telefona sahip olması bekleniyor.

Bilgi, güvenilir bir kaynaktan geliyor ve Black Shark 4’ün Snapdragon 870 işlemcili model olacağını söylüyor. Black Shark 4 Pro, daha güçlü Snapdragon 888 işlemciye sahip olacak.

Kaynağımıza göre Snapdragon 870 işlemcili telefonun Black Shark 4 Lite olarak piyasaya sürülmesi, Snapdragon 888 işlemci modelin ise Black Shark 4 olarak piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ancak üretici iki telefonu yeniden adlandırmaya karar verdi.

Bu yılın başlarında, Black Shark 4’ün 120W hızlı kablolu şarj desteğinin yanı sıra 15 dakikadan kısa sürede tam olarak şarj olan 4500 mAh pil desteğine sahip olacağı resmi olarak onaylanmıştı. Sızıntı yapan kişi, bu özelliklerin her iki cihazda da standart olacağını söylüyor.

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Geçen yılki Black Shark Pro 3, 1440p çözünürlüğe sahip devasa 7 inç ekranlı 90Hz AMOLED panele sahipti. Bu yılki Black Shark telefonu sadece ekran boyutunu değil aynı zamanda çözünürlüğü de düşürdü.

Black Shark 4, 1080p çözünürlüğe sahip 6.67 inç ekrana sahip olacak. Standart modelin ekran boyutunu ve çözünürlüğünü bilmiyoruz ancak çözünürlük de kesinlikle 1080p olacak. Telefon serisinin bu ay piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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KaynakTechno Sports

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