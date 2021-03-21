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Black Shark 4, Süper AMOLED Ekran Paneliyle Geliyor!

Black Shark 4 serisi 23 Mart tarihinde üst düzey donanım özellikleriyle birlikte sunulmaya hazırlanıyor. İşte Black Shark 4'ün detayları..

Yunus Emre Çakır

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Black Shark 4 ve 4 Pro serisi 23 Mart tarihinde resmi olarak tanıtılacak. Bununla birlikte yeni seri üst düzey donanım özellikleriyle birlikte oldukça fazla dikkat çekiyor. Şuan için her iki cihazında teknik özellikleri resmi olarak açıklanmadı ancak bazı kaynaklarda yeni serinin 144 Hz tazeleme hızına ve çoklu dokunma desteğine sahip bir ekran paneliyle geleceği söyleniyor.

Bu ekran panelinin 6.67 inç boyutunda ve Samsung tarafından üretilen Süper AMOLED bir yapıya sahip olacağı tahmin ediliyor.

Black Shark 4 Pro

Bunun dışında yeni Black Shark 4 serisi, içerisinde Snapdragon 888 yonga seti, iki renk seçeneği ve X şeklinde bir panel desenine sahip olacak. Aynı zamanda cihazın içierisinde 120 W hızı şarj destekli 4.500 mAh batarya kapasitesi bulunacak.

Ayrıca cihazın diğer donanım özellikleri arasında 8 / 12 GB RAM kapasitesi ve 128 / 256 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Şirket yeni serisini küresel pazara sunup sunmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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