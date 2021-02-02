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Black Shark 4, TENAA Veritabanında Görüntülendi!

Xiaomi tabanlı Black Shark oyun akıllı telefon üreticisi, yeni telefonu Black Shark 4'ü piyasaya sürmeye hazırlanıyor...

Ayşen Sıla

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Black Shark 4

Black Shark, geçen yılki Black Shark 3S‘in üst modeli olan Black Shark 4 oyun akıllı telefonunu piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Marka, telefonun bazı özelliklerini resmen onayladı. Şimdi ise TENAA listesi aracılığıyla birkaç özelliği daha öğrenmiş olduk.

Şu an itibariyle şirket, yeni Black Shark 4’ün, 5nm Qualcomm Snapdragon 888 işlemci tarafından destekleneceğini açıkladı. Ayrıca, 120W hızlı şarj desteğine sahip 4.500mAh pil ile gelmesi bekleniyor.

Telefonda 6.67 inçlik bir ekran panelinin bulunması bekleniyor. Cihazın en az FHD + çözünürlüğe sahip yüksek yenileme hızına sahip OLED ekranı de beraberinde getireceği söyleniyor.

Xiaomi Black Shark 2 Pro

Bağlantıya gelince, akıllı telefon 5G’yi destekleyecek ve Joy UI ile Android 11 işletim sistemini çalıştıracak. Son olarak, cihazın 163.83 x 76.35 x 10.3mm boyutlarında olması bekleniyor.

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KaynakNews Break

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