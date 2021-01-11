Black Shark 4’ün Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı!

2020 yılının Mart ayında Black Shark, Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro gibi Snapdragon 865 işlemciyle desteklenen Black Shark 3 serisi oyun akıllı telefonlarını tanıttı. Şirket bugün Black Shark 3 serisinin üst modelinin ilk tanıtımını yayınladı. Poster, bir sonraki oyun telefonunun Black Shark 4 olarak adlandırılacağını doğruluyor.

Geçen hafta Black Shark CEO’su Luo Yuzhou, yeni nesil Black Shark oyun telefonunun yenilmez bir telefon olacağını iddia etmişti. Bu sözlere bakacak olursak, Black Shark 4 oyun akıllı telefonu Snapdragon 888 işlemciyle desteklenebilir.

Yeni posterde belirtildiği gibi, Black Shark 4 4.500mAh batarya ile çalıştırılacak ve 120W süper hızlı şarj teknolojisi desteği ile gelecek. Poster, akıllı telefonun 15 dakikadan daha kısa sürede tamamen şarj edilebileceğini onaylıyor.

Şu anda, Black Shark 4’ün diğer özellikleri de gizli. Dolayısıyla şirketin Black Shark 4 Pro‘yu standart modeli ile birlikte duyurup duyurmayacağı henüz kesinleşmedi. Şirket, 2020 yılında Black Shark 3 serisinin ilk tanıtımlarını Şubat ayında yayınladı. Black Shark 4 için de bir poster yayınlandığına göre, yeni nesil telefon serisi de Şubat ayında piyasaya sürülebilir.

Markanın son çıkan telefony, 2020’nin ikinci yarısında piyasaya çıkan Black Shark 3S oldu. Telefon, 1080 x 2400 piksel Full HD + çözünürlük üreten 6,67 inç AMOLED ekranla geldi. Snapdragon 865 işlemciyle desteklenen telefon, LPDDR5 12 GB RAM ve 128 GB / UFS 3.1 depolama 256 GB özellikleriyle piyasada yerini almıştı. Black Shark 4’ün de benzer özellikleri taşıması bekleniyor.