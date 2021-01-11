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Black Shark 4’ün Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı!

Black Shark 4, 15 dakikada tam şarj garanti ediyor. İşte yeni nesil telefon serisinin özellikleri ve yayınlanan tanıtım posteri...

Ayşen Sıla

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Black Shark 4

2020 yılının Mart ayında Black Shark, Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro gibi Snapdragon 865 işlemciyle desteklenen Black Shark 3 serisi oyun akıllı telefonlarını tanıttı. Şirket bugün Black Shark 3 serisinin üst modelinin ilk tanıtımını yayınladı. Poster, bir sonraki oyun telefonunun Black Shark 4 olarak adlandırılacağını doğruluyor.

Geçen hafta Black Shark CEO’su Luo Yuzhou, yeni nesil Black Shark oyun telefonunun yenilmez bir telefon olacağını iddia etmişti. Bu sözlere bakacak olursak, Black Shark 4 oyun akıllı telefonu Snapdragon 888 işlemciyle desteklenebilir.

Yeni posterde belirtildiği gibi, Black Shark 4 4.500mAh batarya ile çalıştırılacak ve 120W süper hızlı şarj teknolojisi desteği ile gelecek. Poster, akıllı telefonun 15 dakikadan daha kısa sürede tamamen şarj edilebileceğini onaylıyor.

Black Shark 4

Şu anda, Black Shark 4’ün diğer özellikleri de gizli. Dolayısıyla şirketin Black Shark 4 Pro‘yu standart modeli ile birlikte duyurup duyurmayacağı henüz kesinleşmedi. Şirket, 2020 yılında Black Shark 3 serisinin ilk tanıtımlarını Şubat ayında yayınladı. Black Shark 4 için de bir poster yayınlandığına göre, yeni nesil telefon serisi de Şubat ayında piyasaya sürülebilir.

Markanın son çıkan telefony, 2020’nin ikinci yarısında piyasaya çıkan Black Shark 3S oldu. Telefon, 1080 x 2400 piksel Full HD + çözünürlük üreten 6,67 inç AMOLED ekranla geldi. Snapdragon 865 işlemciyle desteklenen telefon, LPDDR5 12 GB RAM ve 128 GB / UFS 3.1 depolama 256 GB özellikleriyle piyasada yerini almıştı. Black Shark 4’ün de benzer özellikleri taşıması bekleniyor.

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