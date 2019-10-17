Black Shark JOYUI Arayüzü için Takım Arkadaşları Arıyor!

Bu haftanın başlarında Xiaomi‘nin alt markası Black Shark, “JOYUI 11” adı verilen akıllı telefonları için yeni bir Android arayüzü duyurdu. Yeni arayüz, çeşitli ayırt edici görsel ve işlevsel unsurlar sunarken, temel özellikleri bakımından en son çıkan MIUI 11’den geliştirilmiştir.

Bugün ise Black Shark, yeni bir gönderi paylaştı. Aralık ayına kadar yaklaşık 20 bin kişiye JOYUI arayüzüne erken erişim imkanı verecek. Bu beta programında kullanıcılar, herhangi bir sorunu ve hatayı tespit edip, sorunun çözülmesi için geri bildirimde bulunacak.

JOYUI’nin beta programına kaydolmak için, Black Shark akıllı telefon sahipleri Black Shark’ın WeChat grubunu kullanabilir. Ayrıca Black Shark topluluk web sitesi üzerinden kaydolabilirler. Kayıt başarılı olduktan ve 20.000 kullanıcı rastgele seçildikten sonra, şirket Kasım ayında ön sürümleri dağıtmaya başlayacak.

Peki JOYUI beraberinde neler getiriyor? Xiao Ai 3.0 asistanı, MI Suite ve MIUI 11’in üzerinde geliştirilmiş kişiselleştirilmiş bir temayı içerecek. Black Shark, akıllı telefonlar için yeni işletim sistemlerindeki gibi bazı özelleştirmeler içerecek. Örneğin oyun açıldığında mümkün olan en iyi oyun deneyimini sağlamak için arka plan işlemlerini en aza indirecek.

Yeni nesil Android 10 ve Android Pie gibi işletim sistemlerine sahip telefonlardaki gibi gelen bildirimleri engellemek veya gizlemek için bir DND (Rahatsız Etmeyin) modu içeren özel bir oyun alanına sahip olacak.