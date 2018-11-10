Black Shark Oyun Telefonu Artık Avrupa'da

Kısa zaman öncesinde çıkan haberlerde, Xiaomi‘nin alt şirketi Black Shark Technologies‘in ilk akıllı oyun telefonunu Black Shark‘ın dünya genelinde satışa sunulacağı duyurulmuştu. Şirketin yapmış olduğu son açıklama ise telefonun 16 Kasım’da Avrupa’da satışa sunulacağını ortaya çıkardı.

Rekabeti artırmak için şirket Lootbox Challenge adında bir yarışma düzenleyecek. Etkinliğe katılarak, sanal puan kutularının kilidini açmanıza izin veren görevleri tamamlayarak oyunları oynayabilir ve seviye atlayabilirsiniz. Kutular çeşitli ödüller, indirimler ve hatta ücretsiz bir Black Shark telefon ve bir gamepad içermektedir. Ayrıca, gelecek hafta satışa sunulacak telefon için ön sipariş verenlerde indirim seçeneği bile sunacak.

Şirketin açıklaması, telefonun nereden alınabileceği ve hangi fiyattan satışa sunulacağı hakkında bilgi vermezken, şirketin global web sitesi Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İngiltere ülkelerini listelemektedir.

Xiaomi Black Shark, 2.5D kavisli ekran ve 2160×1080 piksel ekran çözünürlüğü ile 6 inç Full HD+ ekrana sahiptir. Donanım olarak telefon, Adreno 630 GPU ile birlikte Qualcomm’ın Snapdragon 845 sekiz çekirdekli işlemcisi tarafından desteklenmektedir. Ayrıca oyun oynarken üretilen ısıyı dağıtmak için gelişmiş bir sıvı soğutma sistemi de bulunur.