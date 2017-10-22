BlackBerry CEO’su, Şirketin Artık “Tehlikede” Olmadığını Açıkladı

BlackBerry‘nin düşüşe geçmesi birkaç yıl önce başlamıştı. Eskiden bir akıllı telefon merkezi iken pazar payının büyük bir çoğunluğunu Samsung, Apple ve diğerlerine hediye etti. Ancak işler değişti ve şirket kendi işletim sisteminden döndü ve adını lisanslamak, işletmelere güvenlik sağlamak ve TCL‘nin cihazlarını kurması için yeni bir iş planı benimsemeye karar verdi.

O zamandan beri, yılın en başında piyasaya çıkan, en başarılı olan KEYone olan sadece bir avuç telefonun kullanıma sunulduğunu gördük. Lisans anlaşması şirkete oldukça güzel bir kâr sağladı ve bu 50 milyon doları aştı.

Bu olaylardan ötürü BlackBerry, hisselerini NASDAQ’dan New York Borsası’na (NYSE) taşıyan firma ile birlikte tekrar yükselişe başladı. BlackBerry CEO’su John Chen, WallStreet’e verdiği röportajda, müşterilere daha yakın olması gerektiği için şirketin bu hareketi gerçekleştirdiğini söyledi. Ancak daha da önemlisi, Chen şirketin artık nihayetinde “tehlikede” olmadığını belirtti.