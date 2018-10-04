BlackBerry ve üretim ortağı Optiemus yeni telefonları olan Evolve X ve Evolve modellerini Ağustos ayında tanıtmıştı. İlk telefon tanıtıldığı ayda Amazon‘da satışa sunulurken, daha uygun fiyatlı olan Evolve modelinin Eylül ayında mağazalardaki yerini alacağı söylenmişti.

Ekim ayına gelindiği halde hala satışa sunulmayan Evolve modeli için nihayet BlackBerry‘den gelen bir haber ile belli oldu. 24 Ekim’de 350 $ yada 300 € karşılığında 10 Ekim’de Amazon’da satışlarının başlayacağını duyuruldu. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olan ve Snapdragon 450 yonga setinin kullanıldığı telefon yalnızca Siyah renkte üretilmiştir.

Bu telefonun uzun süredir Hindistan’da üretilen telefonlar arasında QWERTY özelliği olmayan ilk cihaz olduğu söylenilebilir. BlackBerry telefonun 18:9 ekran oranı ve FullHD çözünürlüğü ile büyük 5.99 ”ekranını ön plana çıkarmaktadır. BlackBerry‘e ait DTEK güvenlik özelliklerinin kullanıldığı model Android Oreo 8.1 güncellemesi ile satışa sunulacak. Şirket ayrıca aylık güvenlik güncellemeleri yapacaklarını vaat ediyor.

BlackBerry Evolve 4000 mAh’lik bir bataryaya sahiptir. Fakat Evolve X’de görülen kablosuz şarj özelliği bu telefonda yoktur. Diğer özellikler arasında Samsung’un tek renkli sensörü olan 16 MP+13 MP kamera, 16 MP selfie shooter LED Flaş ve Yüz ile ekran kilidi açmanın yanı sıra Dolby ses sistemi bulunur.