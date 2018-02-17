Blackberry İki Yeni Patent Aldı: Yeni Modelin Adı Ne Olacak?

BlackBerry, yeni bir kamera tasarımı için Dünya Fikri Patent Organizasyonu’ndan (WIPO) bir patent aldı. Başvuru 23 Aralık 2016’da yapıldı. Ancak patent ise üç gün önce verildi. Patentin başlığı “Elektronik cihaz ve dijital görüntüleri yakalamak için kontrol yöntemi” ve BlackBerry Priv‘e benzer kaydırmalı bir QWERTY’ye sahip bir cihazda çalışacak bir kamera sistemi ile alakalı oldu.

Patente göre kamera, cihazın dış panelinde akıllı telefonun arkasında olacaktı. Sürgülü QWERTY klavyenin arka kısmı, kamera ile birlikte çalışacak başka bir objektife sahip olacaktı. Ekstra objektife, dönüştürme objektifi denir. QWERTY klavye açıkken normal kamera kullanıcı tarafından kullanılabilir. QWERTY kapatıldığında, kamera ve dönüştürme merceği için ilave özellikler sunabilir durumda olacaktı.

Buna ek olarak, BlackBerry Mobile’ın arkasındaki şirket olan TCL, USPTO ile Uni adı için bir ticari marka kaydını yaptı. Geçen yıl şirket KEYone adını MWC’den hemen önce kaydetti. Telefon ise hemen ardından fuarda sergilendi. Ancak TCL zaten halihazırda Uni360 olarak adlandırılan bir VR kulaklığa sahip ve Trademark Elektronik Arama Sistemi’ni kullanarak ticari marka uygulamasına baktığımızda Uni model adının bir VR cihazı için olduğunu görebiliyoruz.

BlackBerry Mobile’ın açıklamalarına göre; iki yeni Berry telefonu bu yıl başlatılacak ve ikisinin de fiziksel bir QWERTY klavye taşıması bekleniyor. Bunlardan birisi QWERTY ile birlikte geleceği kesin ancak diğeri hakkında kesin bir ifade kullanılamıyor. Ancak kullanıcıların gerçekten BlackBerry KEYone‘da kullanılan özel QWERTY’ye aşık olduğunu da söylemek zorundayız.

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