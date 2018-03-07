Geçtiğimiz günlerde satış rakamlarını açıklayan BlackBerry, teknoloji dünyasını ters köşe yapmayı başardı. Firma tarafından yapılan açıklamada, yeteri kadar cihaz satışının yapıldığı ve zarar açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Batıyor derken yeniden adını duyurmaya başlayan markanın, elinde bulundurduğu patentler üzerinden kazandığı gelirlerde oldukça yüksek seviyede.

Yaşanan son olayda BlackBerry patentlerinin ne kadar önemli bir yere geldiğini gösteriyor. Öyle ki firma dünyanın en büyük sosyal medya devi olan Facebook’a dava açmış durumda. Neden ise hemen herkes tarafından kullanılan Instagram ve WhatsApp uygulamaları. Hemen konu hakkında detaylardan söz edelim.

BlackBerry Neden Dava Açtı?

Firma tarafından verilen bilgilere bakacak olursak, Instagram v WhatsApp uygulamalarının içerisinde yer alan sistemlerde, BlackBerry imzasını taşıyan bazı özellikler var. Firma her iki uygulamanın da patentinin kendisinde olduğu bir dizi, işlevsellik ve güvenlik özelliğini kullandığını iddia ediyor. Firmaya göre şifreleme biriminde de yine BlackBerry imzasını görüyoruz. Tüm bu patentlerin kendisine ait olduğunu belirten firmanın neden bu kadar beklediği ise tartışılır.

Konunun ana muhatabı olan Facebook tarafından da gelen açıklamalar bunu vurguluyor. Sosyal medya devinin yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “BlackBerry davası maalesef mesajlaşma işinin mevcut durumunu yansıtıyor. Yenilik yapma çabalarından vazgeçtikten sonra BlackBerry, şimdi başkalarının yeniliğine vergi istiyor. Savaşmak niyetindeyiz” ifadelerine yer veriliyor.

Bu ifadelere ve yaşanan gelişmelere baktığımız zaman, iki firma arasında yeni bir çekişme döneminin başladığını göreceğiz. Konuya ilişkin açılan davanın sonucu ne olacak bilinmez ama bu adım Facebook’un da harekete geçmesine neden oldu. Davanın sonucu sonrasında farklı bir şekillenme durumu da söz konusu olabilir. Henüz tüm bunlar için oldukça erken gözüküyor. Öncelikle açılan davanın sonucu bekleyeceğiz.