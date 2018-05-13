Akıllı telefon dünyasına kesin dönüş yapan BlackBerry, Android akıllı telefonlarında yakaladığı yükselişi devam ettirmek adına çalışmalar yapmaya da devam ediyor. Markanın son olarak BlackBerry KeyOne modeliyle kendisi gösterdiğini gördük. Tekrar satışları yükselen markanın, battığını düşünenlere inat kâr açıklaması yaptığını da biliyoruz. Bu noktada yoluna devam etmek isteyen marka, yeni modeller üzerinde çalışmalarına da devam etmekte. Yeni model olarak gelecek serinin ise BlackBerry Key 2 olarak yayınlanacağını düşünüyoruz.

Şimdiye kadar gelen bilgilerde bunu doğrular nitelikte oldu. Tüm bu bilgilere ek olarak yavaş yavaş yeni modelin çıkış tarihi gibi detayları da gelmeye başladı.

BlackBerry Key 2 Ne Zaman Çıkacak?

Şimdiye kadar modelin özellikleri konusunda yapılan sızıntıları dile getirmiştik. Şimdi ise yeni modelin doğrulandığı ve resmi olarak tanıtım tarihinin açıklandığını belirtelim. Buna göre yeni akıllı telefonların 7 Haziran tarihinde tanıtımının yapıldığını göreceğiz.

Resmi olarak markanın tanıtım tarihini sosyal medya üzerinden açıkladığını da ekleyelim. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda 7 Haziran tanıtım tarihini gördük ancak özellikler konusunda bir ipucu verilmiş değil.

Bunun içinde bu zamana kadar gelen sızıntı haberlerini değerlendirmemiz gerekecek. Buna göre yeni akıllı telefonların 4.5 inçlik bir ekran bulundurması bekleniyor. Buna ek olarak fiziksel klavye kullanımının da devam edeceği belirtiliyor. Yani BlackBerry fiziksel klavye modelinden vazgeçmeyecek gibi gözüküyor. Çözünürlük kısmında ise 1080 X 1620 çözünürlük değerinin sunulacağı iddiası var. Yeni modelin ekran kısmında oldukça başarılı bir görüntü kalitesi sunulmasını bekliyoruz.

BlackBerry Key 2 için beklenen işlemcinin ise Snapdragon 660 işlemcileri olacağından söz ediliyor. Orta segment başarılı işlemcilerin, 6 GB RAM bellek miktarını kullanacağından da söz ediliyor. 3360 mAh değerinde de bataryalarının bulunacağı söz edilen akıllı telefonların çift arka kamera kullanacak ilk model olacağında belirtiliyor. Bunun dışında yeni akıllı telefonların Android 8.1 işletim sistemiyle beraber geleceği de en önemli detaylardan biri olacak. Yeni akıllı telefonların tanıtımından sonra tüm bu bilgileri daha detaylı olarak ele alacağız.