Blackberry KEY2 (Athena) Wi-Fi ve Bluetooth Sertifikalarını Aldı!

Blackberry artık akıllı telefon pazarında büyük bir oyuncu değil ancak şirketin hala güçlü bir takipçi kitlesi var. Elbette şirket yılda bir veya iki model piyasaya sürüyor. Şirket geçen yıl KEYone‘u piyasaya sürdü ve akıllı telefon piyasasında biraz başarı elde etti. Bu başarılı çalışma şirketi bir üst modeli için çalışmaya başlattı. Böylece Blackberry KEY2 modeli sızıntıları aylardır haberlerimizde yer aldı. Cihazın adı henüz resmi olarak açıklanmamış olmasına rağmen Blackberry KEY2 olarak adlandırılacağı söyleniyor.

Son zamanlarda KEY2‘nin canlı bir görüntüsü fiziksel QWERTY klavyenin yanı sıra KEYone gibi kare şeklindeki tasarıma sahip olduğunu gösterdi. Telefon son zamanlarda BBF100-1 model numarasını taşıdığı belirtilerek GeekBench‘te tespit edildi. KEY2 son zamanlarda Çin’in TENAA tarafından BBF100-4 model numarasını taşıyan sertifikayı da aldı. Blackberry KEY2 bugün Wi-Fi Alliance ve Bluetooth SIG’de de listelendi. Wi-Fi Alliance’da listelenen model BBF100-6 model numarasındayken, Bluetooth SIG listesi BBF100-1, BBF100-2 ve BBF100-6 model numaralarıyla geliyor.

Blackberry KEY2 Özellikleri

Wi-Fi Alliance ve Bluetooth SIG yeni cihazlara gerekli sertifikasyonları sağlayan iki düzenleyici kurumdur. Wi-Fi ve Bluetooth sertifikaları verirler. Cihaz web sitelerinde listelendiğinden ikisini de aldığını söylemek doğru olur. Bu da şüphesiz KEY2‘i tanıtımını bize bir adım daha yaklaştırıyor. KEY2 orta sınıf bir modeldir ve 6GB RAM ve 64GB dahili bellekle birleştirilmiş Qualcomm Snapdragon 660 işlemcisini sunması bekleniyor.