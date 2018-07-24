BlackBerry markasının, yeniden akıllı telefon dünyasına tutunduğu model olarak öne çıkan BlackBerry KEY2 akıllı telefonlarını artık satışa çıkmış durumda. Daha önce yeni modelin teknik özellikleri ve bu modelin tasarım detaylarına ilişkin birçok kez paylaşım da yapmıştık.

Markanın yeniden yükselmesini sağlayacağı düşünülen fiziksel klavye kullanan BlackBerry KEY2 modelinin sunduğu sistem ve tasarımdan sonra bu kez telefonların dayanıklılığını ele alacağız. Daha önce paylaşılan bazı dayanıklılık testleri vardı ancak bu konuda en detaylı test sonunda ortaya çıktı.

BlackBerry KEY2 Dayanıklı Bir Model Mi?

BlackBerry KEY2 dayanıklılık konusunda diğer akıllı telefonlardan ayrılan detaylara sahip. Bunun nedeni tabii ki yeni akıllı telefon modellerinin fiziksel klavyelerinin olması. Haliyle kullanıcıların ekran kasa gibi dayanıklılık ölçümlerinin yanında klavye dayanıklılığını da merak ettiğini görüyoruz.

Dayanıklılık testine baktığımız zaman ise kasa kısmından işe başlanıldığı görülüyor. Kasanın alüminyum olması nedeniyle zaten çizilmesi oldukça doğal. Testlerde de beklendiği gibi kasa kısmında çizikler karşımıza çıkıyor.

Aynı şekilde ekranların ve klavye kısmının da çizilme testlerine alındığı görülüyor. Ekran kısmında standart bir dayanıklılık değeri sunuluyor. Ancak klavye tuşlarının biraz daha çizilmeye müsait olduğu görülüyor. Derin çiziklerde zarar gördüğü görülen klavyenin, parmak izi sensörlerinde ise daha başarılı değerler elde ediliyor. Parmak izi sensörleri yine çizilse de çizilmeden sonra bile çok net bir şekilde parmak izi algılaması yapılabiliyor.

Arka kısma geçtiğimiz zamanda yine BlackBerry KEY2 akıllı telefonlarının çizildiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Genel olarak dayanıklı bir modelmiş gibi gözüken BlackBerry KEY2 akıllı telefonlarının dayanıklılık testi konusunda daha detaylı bilgiyi videoda alabilirsiniz. Amiral gemisi modelleri kadar olmasa da güçlü bir performans sunan telefonların dayanıklılık testleri dışında, performans testleri de ortaya çıktıkça paylaşımlara devam edeceğiz.