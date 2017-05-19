BlackBerry Keyone için ön siparişler başladı

BlackBerry Keyone artık Kanada’da ön sipariş vermek için hazır. Rogers cihazın web sitesinde listelenmiş ve bunu CAD 679 (yaklaşık 500 $) karşılığı için öneriyor. GSM operatörü ayrıca, uzun vadeli planlarla, iki yıllık düzenli bir sözleşme ile de akıllı telefon satıyor.

Bell, Bell MTS, SaskTel ve Telus gibi Kanada’daki diğer taşıyıcılar, daha sonraki bir tarihte ön siparişleri kabul etmeye başlayacak. Android destekli telefon, 31 Mayıs’ta ülkede kullanıma sunulacak.

Bu arada haberi yapmamızın en büyük nedeni BlackBerry Keyone‘ın dünden itibaren yavaş yavaş tüm ülkelerde satışa ya da ön siparişe açılması. Umarız kısa sürede ülkemizde de satışa çıkacaktır.

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