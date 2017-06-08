BlackBerry KEYone kapsamlı dayanıklılık testinde başarılı bir performans sergiliyor

Artık nihayet satın alınmaya hazır hale geldi, BlackBerry KEYone, JerryRigEverything YouTube kanalı tarafından satın alındı. Muhtemelen takip edenler biliyordur. Tam dayanıklılık testi, telefonu çizerek, yakarak ve başarısız olup olmadığını (ve ne zaman başarısızlığa uğradığını) öğrenmek için bükülerek dayanıklılığı test edilir.

KEYone, çizilme testine tabi tutulduğunda iyi bir başlangıç ​​yapıyor. Arkasındaki dokulu malzeme şaşırtıcı derecede dayanıklı olmasına rağmen ekranının da olması gerektiği kadar dayanması bizi şaşırtıyor.

Cihazın, yanan ekranın bir kısmı siyaha dönmeden yaklaşık 16 saniye açık kalıyor.

KEYone için çok iyi gitmeyen şey bükme testi, çünkü ekran hemen patladı. Yerinde tutan hiçbir yapıştırıcının olmadığını öğrenmek bizi şaşırtmadı. İkinci bükmede ekranın çalışması durdu. Bunların hepsini, aşağıda gömülü olan tam dayanıklılık testi videosunda görebilirsiniz.