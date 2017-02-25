BlackBerry KEYone Resmen Tanıtıldı. Özellikleri ve Fiyatı

Geçtiğimiz günlerde açıklanan bir rapor ile beraber akıllı telefon işletim sistemleri arasında BlackBerry OS kullanımının sıfıra düştüğü ortaya çıkmıştı. Genel bir düşüş yaşayan markanın Android işletim sistemine geçmesi ile karşılaşılan bu durum sonrasında markanın yeni seri Android işletim sistemli akıllı telefonları da ortaya çıktı. Aslında Mercury olarak adlandırılacağı düşünülen yeni seri akıllı telefon BlackBerry KEYone ise sonunda marka tarafından ortaya çıkarıldı.

BlackBerry KEYone Bekleneni Verebilecek Mi?

Markanın yeniden doğuş modellerinden biri olarak gösterilen yeni seri akıllı telefonların tanıtımıyla beraber serinin özellikleri epey bir merak edilmeye başlandı. Bakalım BlackBerry KEYone serisi ne gibi özelliklerle beraber gelecek? Marka geri dönebilecek mi?

Tasarım ve Ekran Seçimi

Tasarım konusunda yeni seri alışılagelmişin biraz daha dışına çıkmaya başlayan bir model olarak karşımıza çıkıyor. Tasarım konusunda kasa seçimi olarak anotlanmış alüminyum tercihi yapan modelin eski serilere göre biraz daha sağlam olduğunu belirtelim. Bunun dışında yeni seri akıllı telefonun yine yarı ekran ve ekranın altında klavye bölümü yer alıyor. Fakat bu kez klavye tam fiziksel yapısından farklı olarak biraz daha dokunmatik sisteme yakın olan bir klavye modeli. Ekran konusunda ise 4.5 inç seçimi karşımıza çıkıyor.

4.5 inç ekran boyutu küçük bir seri ile karşı karşıya kaldığımızı gösterse de ekranının çözünürlük değeri 1620 X 1080 gibi oldukça yüksek bir değer. Tabi ana ekranda klavye bölümün yer almasının da ekran boyutuna ve çözünürlük değerinin dağılımına etkisi oldukça fazla. Ekran oranı bu noktada karşımıza 3:2 olarak çıkıyor. Telefonun boyu ise 149.3 mm eni 72.5 mm ve kalınlığı da 9.4 mm değeri olarak karşımıza çıkıyor. Toplam ağırlık ise 180 gram.

Teknik Özellikleri Nasıl?

BlackBerry KEYone modelinin en çok merak edilen noktası telefonun teknik özellikleri. Teknik özellikler kısmında karşımıza ilk olarak Snapdragon 625 serisi orta segment işlemciler çıkıyor. Diğer akıllı telefonlar için çok yüksek bir değer olmasa da BlackBerry KEYone için bu işlemcilerin büyük bir adım olduğunu belirtelim.

Bunun dışında grafik birimi olarak ise Adreno 605 serisi kullanılıyor. İşlemci olarak ideal olacak serilerden biri olan akıllı telefonların RAM bellek miktarı ise 3 GB olarak karşımıza çıkmakta. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra serinin 32 GB dahili hafızaya da yer verdiğini belirtmek gerekiyor.

Kamera Ve Pil Kapasitesi

Kamera konusunda arka kısımda 12 MP tercihi yapan telefonun ekstra birçok kamera özelliğinin bulunduğunu da ekleyelim. Fakat genel olarak kamera konusunda da orta sınıf bir akıllı telefondan söz edebiliriz. Sony IMX378 sensörleri ile beraber gelen akıllı telefonun 4K çekim yapabildiğini de ekleyelim. Ön kamera kısmında ise otomatik fokuslu 8 MP modeli yer alıyor.

Ön kameranın çekim çözünürlüğü ise 1080p olarak karşımıza çıkmakta. Gelelim batarya teknolojisine. Batarya konusunda da yeni modelin 3505 mAh kapasiteli bataryalarla beraber geldiğini ve hızlı şarj desteği sayesinde telefonun sadece 36 dakikada yarı şarj seviyesine geldiğini de ekleyelim.

İşletim Sistemi Desteği

İşletim sistemi konusunda BlackBerry KEYone serisinde beklendiği gibi Android işletim sistemi karşımıza çıkıyor. BlackBerry KEYone işletim sistemi olarak ise en güncel seri Android 7.1 serisi kullanılmış. Bundan sonraki Android güncellemelerinin de gelmesi bekleniyor. Tabi net bir açıklama yok güncelleme konusunda.

Çıkış Tarihi Ve fiyatı

BlackBerry KEYone hakkına ne yazık ki henüz ne net bir fiyat açıklaması var ne de çıkış tarihi açıklaması var. Her iki noktada da kısa süre sonra markanın açıklama yapması bekleniyor. Bakalım yeni serinin fiyatları yine yüksek mi olacak.