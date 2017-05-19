BlackBerry KEYone satışa çıkıyor, fiyatı belli oldu

Blackberry KEYone‘ın İngiltere’de çıkış tarihi birkaç kez erteledikten sonra, bir perakendeci artık KEYone akıllı telefonu satmaya hazır. Clove, KEYone‘un stokta ve gemiye hazır olduğunu ve müşterilerin sipariş edip birkaç gün içinde alabileceğini açıkladı.

BlackBerry KEYone, İngiltere’de 549 £ karşılığında bu telefonu satın alabileceksiniz. ABD’de yaşayanlar ya da akıllı telefonu oradan almak isteyenler ise KDV dahil 499 dolar fiyat etiketine sahip cihazı satın alabilecekler. Türkiye’de ise ne zaman geleceği ve ne kadara satılacağı net değil. Fakat ortalama bir fiyat önersek bu rakam yaklaşık 2.500 TL civarında olur.

Konu açılmışken BlackBerry, KEYone‘un ay sonunda ABD’de satışa çıkacağını açıkladı. Akıllı telefon, ülke genelindeki büyük gsm operatörlerinin yanı sıra yetkili bayiler aracılığıyla satılacak.

BlackBerry KEYone özellikleri

Teknik özelliklere göre, BlackBerry KEYone‘un Kuzey Amerika ve Avrupa sürümleri arasında bir fark bulunmuyor. Akıllı telefon, 1080 x 1620 piksel çözünürlük ve Corning Gorilla Glass 4 kaplamalı, çizilmeye dayanıklı 4,5 inçlik bir ekranla gelecek.

KEYone, 2GHz 8 çekirdekli, Qualcomm Snapdragon 625 işlemci, 3GB RAM ve 32GB dahili bellek (256GB’a kadar genişletilebilir microSD kart yuvası) ile donatılmış olarak geliyor.