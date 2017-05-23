BlackBerry Keyone Satışa çıktı

BlackBerry Keyone artık Malezya ve Romanya’da satın alınabiliyor. Asya ülkesinde, çevrimiçi perakende şirketi DirectD’nin ön sipariş verdiği cihaz 2.688 RM (625 ABD doları) ‘dır.

Ön siparişler, ücretsiz bir JBL T450BT kablosuz kulaklık setiyle birlikte gelecektir. Gönderiler, bu ay sonunda başlayacak.

Romanya’da Quickmobile, web sitesinde LEI 2799.90 ($ 690) fiyat etiketi ile satışa sunmuş.

Keyone için ön siparişler geçenlerde Kanada’da başlamıştı. GSM Operatörü Rogers telefonun web sitesinde CAD 679 (yaklaşık 500 $) fiyatla listelenmişti. Telefon İngiltere ve diğer bazı avrupa ülkelerinde zaten mevcut. Türkiye’ye kısa süre sonra gelmesini bekliyoruz. Fiyat bilgisi mevcut değil.