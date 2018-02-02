Bir dönemin en lüks telefon markalarından biri olan BlackBerry, sıra dışı klavye yerleşimiyle beraber hemen her modelinde yüksek satışlar elde etmeye başlamıştı. Fakat akıllı telefonların yaygınlaşmaya başlamasıyla beraber durum değişmeye başladı. BlackBerry telefonlarının yerini yavaş yavaş tam ekran akıllı telefonlar aldı. Marka Android işletim sistemine de geçiş yapmayınca adeta battı. Uzun bir süre ortalarda gözükmeyen markanın, son olarak ise BlackBerry KEYone modeliyle kendisini gösterdiğini gördük.

Akıllı telefon dünyasına geri dönem markanın, yeniden ülkemize döndüğünün haberini de verelim.

BlackBerry KEYone Hangi Firma Tarafından Satılacak?

Yeni akıllı telefonların ülkemizde satışa çıkması, tabii ki aracı bir firma sayesinde sağlanacak. Bu noktada aracı olan ise yine Vodafone Türkiye olacak. Daha önce Nokia Android modellerini de Türkiye’ye ilk getiren adres olarak bilinen Vodafone Türkiye, şimdi ise yeni ortaklık sonrasında BlackBerry KEYone modellerini Türkiye’ye getirecek. Yeni akıllı telefonların çok kısa bir süre sonra sadece Vodafone mağazalarında satıldığını göreceğiz.

Bu model için sunulan fiyatın ise oldukça yüksek bir seviyede olduğunu ekleyelim. Vodafone Türkiye tarafından açıklanan satış fiyatı tam 3.499 TL olarak açıklandı. Huawei, hatta Samsung’un amiral gemisi akıllı telefonlarının fiyatlarına çok yakın bir fiyatla satışa sunulacak olan modelin, bir sürpriz olmazsa çok fazla satmayacağı düşünülüyor.

Bu fiyat aralığında fiziksel klavyenin öne çıktığı ve eski teknolojileri işaret eden akıllı telefonların, ülkemizde çok satması beklenen biri durum değil. Yine de Nokia serilerinde olduğu gibi farklılığı tercih eden kullanıcılar BlackBerry KEYone modelini tercih edebilir. Tüm bunlar bir yana telefonun özelliklerini de hatırlatmadan geçmeyelim.

BlackBerry KEYone Özellikleri Neler?

Tabii ki ilk dikkati çeken kısım QWERTY klavyeler. Ekranın dışında bu klavyeleri görebiliyorsunuz. Geri kalan ekran boyutu olarak ise 4.5 inç olarak öne çıkıyor. Full HD çözünürlük desteği bulunan ekranlar, 443 ppi değerinde piksel yoğunluğu sunuyor. Ayrıca 3:2 ekran oranını da ekleyelim. Tabii ki bu oranda klavyenin oldukça önemli bir etkisi var.

İşlemci kısmında ise yeni model, Snapdragon 625 kullanıyor. Saat hızı maksimum olan işlemciler 2.0 GHz hız sunuyor. Bu değer için iyi bir performans sunuyor yorumunu yapabiliriz. Beraberinde Adreno 506 grafik birimi de bulunan işlemciler serinin elle tutulur kısımlarından. Bu işlemciyle beraber sunulan bellek miktarı ise 3 GB. Fakat depolama alanı çok yüksek değil. 3 GB RAM ile 32 GB depolama alanı sunuluyor.

Android 7.1 işletim sistemiyle çıkış yapan model, 12 MP çift LED kullanan f/2.0 diyafram açıklı bir kameraya sahip. 4K çekim yapabilen kamera yine başarılı değerler arasında. Bunun dışında ön kısımda ise 8 MP değerinde f/2.2 diyafram açıklı bir kamera var. BlackBerry KEYone akıllı telefonları için sunulan özellikler bu şekilde. Açıkçası bu modelin ülkemiz pazarında ne kadar ilgi göreceği bir hayli merak konusu.