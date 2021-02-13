Bilindiği üzere BlackBerry zamanında pazarda büyük bir başarı elde etmiş ancak zamanla Samsung ve Apple gibi şirketlerin arkasında kalarak unutulmuştu. Ayrıca şirekt TCL ile ortaklık yapmış ancak istediği başarıyı elde edemeyince geçtiğimiz yıl bu ortaklığı bitirmişti.

Daha sonra kısa sürede içerisinde BlackBerry markasını Amerika merkezli OnwardMobility satın almıştı. Bugün ise şirketin CEO‘sunda bir açıklama geldi. CEO Peter Franklin şirkette herşeyin yolunda olduğunu ve yeni modeller sunmaya hazırlandıklarını dile getirdi.

Sunulması beklenen bu modeller BlackBerry‘nin klasikleşmiş klavyeli cihazları olacak. Bu yenilenmiş klasik modeller 5G bağlantı desteği de sunacak. Şirket klasik modellerini sunmak için Foxconn ile birlikte çalışıyor.

Ayrıca şirket yeni modellerin odak noktasının güvenlik olacağını açıkladı. 2021 yılı içerisinde sunulması beklenen yeni telefonlar, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya bölgelerinde ki pazarlarda satışa çıkacak.