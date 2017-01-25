BlackBerry Mercury çıkış tarihi belli oldu!

Gelecekteki BlackBerry Mercury modelimiz, fiziksel bir QWERTY klavyeye ve Android’e sahipken kesinlikle son yıllarda gördüğümüz en garip tanıtımlardan birini sunuyor. Aylarca gelen sızıntıların ardından, TCL bu ayın başlarında cihazı CES’te sergiledi. Ama işin aslı: zaten bu telefonun tasarımını gördüğümüz halde, özellikleri hala bir gizem. Fiyatlandırma ya da çıkış tarihi belirtilmemişti.

Öyleyse, zaten neye benzediğini bildiğimiz gerçeğine rağmen, bununla ilgili her şeyin hala BlackBerry markalı akıllı telefon üreten TCL tarafından doğru bir şekilde duyurulması gerekiyor. Neyse ki, bu nihayetinde bu ayın sonlarında Barselona’da, MWC öncesi bir etkinlikte tanıtılacak.

BlackBerry‘nin basın toplantısı 25 Şubat‘ta gerçekleşecek. CES TCL yetkilileri, MWC’de telefonun gerçek bir şekilde tanıtımını yapmayı hedeflediklerini dile getirdi. Cihaza Mercury veya DTEK70 ya da başka bir şey denilebilir – bu noktada emin bile değiliz.

Geçmiş sızıntılara ve söylentilere göre, 1,620×1,080 çözünürlükte 4.5″ veya daha fazla ekran, Snapdragon 821 veya 625 işlemci, 4GB RAM, 64GB depolama alanı, 13 MP ana kamera ve 8 MP. Ayrıca Android 7.0 Nougat çalışacak.